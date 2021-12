Con la firma de 18 clubes de la A, la B y la C ‒que, como ellos mismos señalan, representan al menos 25% de los miembros del Congreso (artículo 28 numeral 2 del Estatuto de la Asociación Uruguay de Fútbol) ‒, instituciones que van desde Nacional y Peñarol hasta Los Halcones (que sólo ha jugado en el fútbol amateur), por ejemplo, solicitan que se eliminen el descenso ‒ya nominado en este caso Rocha‒ y el repechaje entre la B y la C, y que directamente asciendan de la Primera División Amateur (la C) a la Segunda División Profesional (la B) los dos primeros del torneo, dejando así 14 clubes en la B.

“Venimos a solicitarle que, en el plazo de cinco días hábiles a contar del siguiente a la presentación de este escrito en las oficinas de la AUF, se convoque al congreso a los efectos de tratar el siguiente orden del día: eliminación de los descensos de la Liga Profesional de Segunda División a los efectos de mantener el mismo número de integrantes de la divisional que participaron en la temporada 2021, y a su vez permitir el ascenso directo de los dos clubes mejor colocados en la Liga de Primera División Amateur disputado en el año 2021 a los efectos de que el campeonato de Liga Profesional de Segunda División que se dispute en la temporada 2022 cuente con 14 clubes participantes”, dice el documento firmado por Peñarol, Nacional, Cerro Largo, River Plate, Fénix, Progreso, Boston River ,Danubio, Defensor, Cerro, Juventud, Uruguay Montevideo, Villa Teresa, Rocha, Platense y Los Halcones.

¿Funcionará? Lo concreto es que se apruebe o no, Villa Teresa, penúltimo de la B, y La Luz, segundo de la C, ya están prontos para empezar a jugar el repechaje, que según están dadas las cosas hasta hoy, dejará a uno en la Segunda División Profesional y al otro en la Primera División Amateur. Si se aprueba esta modificación, que debería ser tratada a partir del 8 de diciembre, el primer gran beneficiado será Rocha, que ya no descenderá; el otro, el que pierda el repechaje, mientras que para Miramar Misiones, campeón de la C, su ascenso ya está logrado con o sin modificación reglamentaria.

Lo cierto es que Villa Teresa y La Luz remedarán viejos duelos de hace 30 años cuando, en la C, por dos o tres campeonatos pelearon mano a mano por irse a la B, hasta que el Villa subió en 1991 y La Luz en 1992. Eran tiempos del desequilibrante rochense Alejandro Seguesa en La Luz y de Vito Beato, zaguero, centrodelantero y hasta golero en el Villa. Cada cruce de aquellos equipos era una invitación a ver un partido de fútbol en absoluto estado de pureza, y por eso los habitantes de la periferia del fútbol nos endomingábamos para estar en el Parque Rivero, frente a los cantegriles, o en las inmediaciones de los vestuarios de dolmenit del Salus, en Nuevo París, donde el Villa jugaba en casa de su vecino.

Ahora ya no tienen más aquellas estiradas camisetas de algodón y seguramente lucirán prendas inteligentes que se activan con el sudor, pero el espíritu seguirá siendo el mismo.

Los partidos están fijados para el lunes a las 19.00 en el Charrúa, donde Villa Teresa jugó todo el año, y la revancha se jugaría el sábado en el Paladino. El condicional va por dos motivos: porque tal vez el sábado ya hayan votado que no importa el repechaje y que los dos jugarán en la B en 2022, y porque el horario es impropio (la Mutual pidió que no se jugase a esa hora, porque si hubiese alargue los futbolistas tendrían que jugarlo bajo el sol que raja del mediodía).

Queda un lugar

Lo que no cambiará ni se pondrá a votación son los ascensos de la B a la A. Consumados ya el de Albion, el campeón del torneo, y del segundo, Danubio, sólo resta definir el tercer ascenso; en la jornada de este viernes conoceremos quiénes son los dos finalistas para jugar por ese lugar.

Como se sabe, se están disputando las series semifinales de ida y vuelta entre Racing - Central y Defensor - Cerro.

En los partidos de ida jugados el martes, Defensor derrotó a Cerro por 2-1, y Racing y Central empataron 0-0. El reglamento dice que en esta instancia, el tercer ítem de definición después de los puntos y los goles es el de mejor ubicación en la fase regular del campeonato. Es decir que a dos resultados idénticos no hay alargue ni penales, sino que avanza quien tiene ventaja deportiva. Es el caso de Defensor, que además ya le ganó los tres puntos a Cerro, por lo que para llegar a la final por el ascenso los albicelestes no sólo tendrán que ganar sino que tendrán que hacerlo por dos o más goles de diferencia. Un nuevo triunfo, empate, o hasta perder por un gol, colocará a los del Parque Rodó otra vez en la antesala de la A, divisional en la que hasta marzo de este año había permanecido por 55 años consecutivos.

El partido de este viernes en el Charrúa se juega a segunda hora, a las 21.45, sin público y va televisado por VTV.

A primera hora quienes se enfrentan son Racing – Central Español, que el martes empataron 0-0. Acá la definición del finalista es más fácil de explicar, dado que si hay un ganador será el que luche por el ascenso, y si el partido vuelve a terminar empatado, el finalista será Racing, que en la fase regular quedó tercero, mientras que Central fue sexto. El partido abre la doble jornada del Charrúa a las 19.00.