Tras un 2020 más que complicado para el mundo del tenis, Australia decidió poner en marcha un plan para llevar a cabo sus habituales torneos. Para esto tomó medidas que no todos los jugadores decidieron acompañar. Roger Federer, sin ir más lejos, no aceptó las condiciones que imponía la organización y decidió no jugar en suelo australiano.

Resumidamente, la federación australiana de tenis, junto con el gobierno nacional, elaboró un plan para el ingreso de los deportistas al país. Como Australia actualmente tiene las fronteras completamente cerradas, el protocolo consistió en llegar al menos 15 días antes del inicio de los torneos, para lo cual organizó una serie de vuelos charters. Uno de los grandes problemas que tuvo esto fue que en tres de los vuelos que llegaron a Australia se registraron casos positivos, y por lo tanto el gobierno decidió que todos los pasajeros del avión debían hacer una cuarentena sumamente estricta, cada uno en su habitación de hotel. Esto incluyó a más de 70 jugadores, incluido el uruguayo Pablo Cuevas.

Luego de superadas todas esas cuarentenas, los tenistas se disponen a comenzar a jugar. Habrá tres eventos ATP previos al Australian Open: ATP Cup, Great Ocean Road y Murray River Open; por el lado de la WTA también se jugarán tres torneos: Yarra Valley Classic, Gippsland Trophy y Grampians Trophy.

Nuestro compatriota jugará contra el español Pablo Andújar por la primera ronda del Great Ocean Road. El partido comenzará hoy 1º de febrero a las diez de la noche de nuestros relojes, ya el mediodía australiano del día siguiente.

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con ventaja de 2-1 para el uruguayo, quien actualmente es el 70º del mundo. El vencedor de este partido irá contra el ganador entre el holandés Robin Haase y el belga Kimmer Coppejans. Es una verdadera incertidumbre saber cómo puede haber afectado a Cuevas la cuarentena, ya que a nivel físico no le permitió salir a entrenar durante ese período.

Dado que se estarán jugando seis torneos en simultáneo, hay más de 80 partidos programados para hoy y serán muchos los jugadores que saltarán a la pista. Entre ellos los números uno, Novak Djokovic, en la ATP Cup representando a Serbia; y Ashleigh Barty, en el Yarra Valley Classic. Jugarán contra Denis Shapovalov, de Canadá, y Ana Bogdan, de Rumania, respectivamente.

También jugarán Rafael Nadal, Dominic Thiem, Diego Schwartzman y Rublev, todos en la ATP Cup representando a sus respectivos países; y Kenin, Svitolina, Pliskova y Muguruza, entre otras, representando al tenis femenino.

Allá por el lejano inicio de año se disputaron dos torneos. Uno de ellos fue el de Delray Beach, en Estados Unidos, donde el uruguayo Ariel Behar y el ecuatoriano Gonzálo Escobar se consagraron campeones en dobles, sumando de esta manera su primer título a nivel ATP -ya habían conquistado ocho títulos a nivel de Challenger desde 2019-.