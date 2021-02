Caés en la cuenta de que te vas a la B cuando en tres minutos de partido perdés 2-0.

Salís corriendo del laburo porque hoy se juegan puntos fundamentales para seguir.

17.10 todavía no te dio para llegar a sentarte frente al televisor, y el relator de Oriental ya cantó dos goles de Plaza Colonia.

Un miedo, un escalofrío me sube por las tripas. Tengo que parar. Puteo. Freno. No puedo avanzar.

En esta corta y treintañera vida, nunca vi a mi cuadro en otra categoría.

Mi adolescencia me enseñó a recorrer canchas, a llorar cuando perdimos finales. A jugar finales.

La juventud nos enseñó a ganarlas, a ser campeones. A dar vueltas olímpicas y recorrer el país trayendo la copa.

La pandemia, el 2020 nos arrastró al final de la tabla.

La adultez y sus malditas responsabilidades me hablan, me dicen que tengo que madurar y tomar este fracaso deportivo como algo más, algo que pasa.

No es el fin del mundo.

Pero no quiero madurar. No quiero ser adulta. Quiero llorar. Gritar. No sé qué significa estar en la B, pero tampoco lo quiero experimentar.

Mi cuadro, mi barrio, mi hogar. Quiero que se termine esta pandemia para abrazarnos, para encontrarnos en la Curva, en el María Mincheff.

Quiero abrazar a esos hinchas que están en sus casas mirando por televisión esta realidad ajena y poder decirnos que esto ya pasará.

Victoria Licandro