Cerrando la extendida novena fecha del Clausura, Progreso derrotó a Boston River 3-2 en el estadio Centenario. Partido parejo, y goleado.

Boston River se puso en ventaja al final del primer tiempo con un gol de penal del salteño Ruben Bentancourt. Boston había sido superior en el tiempo inicial. Al comienzo del segundo tiempo, una mano de Carlos Valdez causó otro penal contra la Colombes, pero esta vez para Progreso, que gracias al duraznense Esteban González empató 1-1. En la noche de los penales, llegaría el tercero. Esta vez fue en la Ámsterdam: mano en el área de Progreso y penal y gol para Boston de Cavanito Bentancourt. Duró poco el 2-1 para los rojiverdes, porque una habilitación profunda de Rodrigo Viega para Federico Platero hizo que el zaguero gaucho empatara 2-2. Cerca del final del partido, el rochense Fabricio Fernández, de muy buen campeonato, robó la pelota en la salida de Boston, avanzó a pura potencia y sacudió su zurda para poner la pelota contra el caño de Gonzalo Falcón y anotar el 3-2 para Progreso.

Observaciones

La fecha, que determinó la anticipada elección de Uruguay 3 en la Libertadores, dio buenos resultados justamente a Liverpool, ya en doble competencia, y a Torque. Ambos ganadores (Liverpool lo hizo el sábado frente a Defensor 3-0 y Torque el domingo ante Rentistas 2-1) tienen una muy buena ubicación en las tablas, dado que son primero (Liverpool) y segundo (Torque) en el Clausura, el camino más directo para definir el Uruguayo, y, aunque más lejos, están arriba también en la Anual: Torque segundo con 53 y Liverpool tercero con 52, junto a Peñarol.

Los aurinegros, al igual que Liverpool y Torque, redujeron su diferencia con Nacional, que el domingo empató con Fénix 2- 2. Peñarol le ganó 1- 0 a Wanderers y está cuarto en el Clausura, a cinco puntos de los líderes, y tercero en la Anual, a ocho unidades, cuando quedan 18 puntos por disputar. Seguramente, una positiva proyección de los puntos a conseguir en las próximas fechas fue lo que determinó a Torque y a Peñarol a no aceptar la invitación a ser Uruguay 3 en la Libertadores, torneo al que ahora sólo podrán acceder como campeones del Uruguayo, o como vicecampeones, puesto que no necesariamente corresponde al segundo de la Anual si hay final, cosa que sucederá si el ganador del Clausura no es el de mayor puntaje en la suma de los tres torneos. River Plate, otro de los que estaban en la fila con la intención de jugar la Libertadores, sumó tres puntos el sábado al derrotar a Cerro Largo 2-0.

El lunes Danubio, en su compleja situación de procurar evitar el descenso, le ganó 2-1 a Cerro, hundiéndolo al fondo de la tabla de promedios. De noche en Maldonado, Deportivo y Plaza Colonia empataron 1-1.

Si bien no habrá fecha entre semana, el fútbol casi que no se detendrá, porque el viernes comienza una nueva jornada: Liverpool recibirá a Peñarol en Belvedere a las 17.00, gran partido por el Clausura. Después de eso los negriazules armarán las valijas y pensarán en el viaje y la revancha en Ecuador.

El sábado jugarán River-Wanderers y Cerro-Nacional, el domingo lo harán Fénix-Boston River, Torque-Cerro Largo y Defensor-Danubio; el lunes continuarán la fecha Plaza Colonia-Rentistas, mientras que el cierre será el 2 de marzo, cuando se midan Progreso y Deportivo Maldonado.

Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Liverpool 9 6 3 0 21 8 13 21 MC Torque 9 5 3 1 17 5 12 18 Nacional 9 4 5 0 12 6 6 17 Peñarol 9 4 4 1 9 6 3 16 River Plate 9 4 2 3 12 13 -1 14 Plaza Colonia 9 3 4 2 15 10 5 13 Wanderers 9 3 3 3 14 12 2 12 Defensor Sp. 9 2 5 2 11 14 -3 11 Progreso 9 3 2 4 8 13 -5 11 Cerro 9 2 4 3 12 13 -1 10 Boston River 9 3 1 5 14 17 -3 10 Dep. Maldonado 9 2 4 3 12 17 -5 10 Fénix 9 1 6 2 13 17 -4 9 Danubio 9 2 1 6 7 16 -9 7 Rentistas 9 1 3 5 10 15 -5 6 Cerro Largo 9 1 2 6 10 15 -5 5

Tabla Anual

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS DIF PTS Nacional 31 16 12 3 50 28 22 60 MC Torque 31 15 8 8 51 31 20 53 Peñarol 31 14 10 7 43 30 13 52 Liverpool 31 14 10 7 57 45 12 52 Wanderers 31 12 10 9 43 36 7 46 Rentistas 31 10 13 8 43 36 7 43 River Plate 31 11 9 11 43 39 4 42 Cerro Largo 31 9 12 10 37 37 0 39 Defensor Sp. 31 8 14 9 32 44 -12 38 Dep. Maldonado 31 9 11 11 38 52 -14 38 Fénix 31 7 16 8 39 40 -1 37 Plaza Colonia 31 7 13 11 37 39 -2 34 Progreso 31 8 10 13 36 43 -7 34 Danubio 31 7 9 15 24 42 -18 30 Cerro 31 6 11 14 30 47 -17 29 Boston River 31 6 10 15 34 48 -14 28

Descenso