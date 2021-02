Alguien podrá decir que esta es la etapa más larga del mundo. La exageración acerca de la disputa de esta novena fecha del Clausura que empezó el sábado y recién terminará mañana puede servir como referencia para remarcar que institucionalmente recién cuando termine, mañana por la noche, el partido entre Boston River y Progreso la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) podrá dar trámite de inscripción como Uruguay 3 para la Libertadores al club que de acuerdo al orden de prelación de la Tabla Anual, con la exclusión de Liverpool, dé el sí para enfrentar en segunda fase a Bolívar de La Paz.

A pesar de que ninguno de los seis clubes que juegan entre hoy y mañana (Danubio-Cerro, Deportivo Maldonado-Plaza Colonia y Boston River-Progreso) podrían llegar a estar entre los ocho primeros para ser consultados, los clubes cuando aprobaron esto de la “foto” de la tabla votaron de forma expresa que sería sobre la última fecha jugada de manera íntegra.

Hoy la Tabla Anual marca que los primeros clubes para recibir la invitación a representar a la AUF como Uruguay 3 en la Libertadores, enfrentando a Bolívar, jugando la ida en Montevideo y definiendo en los 3.680 metros sobre el nivel del mar de La Paz, son Nacional (60 puntos) –que dirá que no–, Torque (53), que en la jornada decidirán desde Mánchester si aceptan Libertadores ya o si siguen buscando la fase de grupos, Peñarol (52), que aparentemente no tomaría la opción de entrar en esta instancia, comprometiendo mucho su participación en la Libertadores, Wanderers (46) (porque Liverpool, con 52, no cuenta porque ya tomó Uruguay 4), que sí estaría dispuesto a ser copero ya, Rentistas (43), que ya ha planteado que su estrategia es ir a la fase de grupos o a la Sudamericana, a la que ya está clasificado por ser campeón del Apertura, y finalmente River Plate (42), que hoy por hoy está séptimo y vería con buenos ojos llegar a la Libertadores desde esa comprometida posición. Cerro Largo (39) o Deportivo Maldonado (37), de acuerdo a cómo terminen los fernandinos hoy, sería el octavo club consultado, pero todo parece que el único posible “sí, quiero” no llegaría hasta esa instancia.

Sin querer mirar la tabla

Los partidos de hoy son dos, y entre los cuatro clubes que saldrán a la cancha hay tres muy comprometidos con la posible pérdida de categoría.

A las 17.00 en el María Mincheff, Danubio, penúltimo en la Tabla del Descenso, recibe al último: Cerro. Los danubianos están con 68 puntos y sólo han podido sumar una unidad de las últimas 12 que jugaron. Cerro viene mejor, con un triunfo y tres empates en las últimas cuatro presentaciones, pero no tiene más posibilidades que ganar todo lo que tenga por delante para ver si zafa.

En Maldonado, a las 19.15 y sin público y televisado en directo, como todos los partidos, Deportivo Maldonado, que está entre ir a torneos internacionales y zafar del descenso, enfrenta al crecido Plaza Colonia, que desde que asumió Eduardo Espinel ha mejorado muchísimo.

La novena fecha recién culminará mañana cuando a las 19.15 en el estadio Centenario Boston River, otro de los problematizados con el descenso, recibirá a Progreso, que esta temporada no ha sumado mucho, pero tiene el crédito de 2019.