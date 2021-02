La última canasta, disponible en Netflix

Tony Parker fue el quinto francés en jugar en la NBA. Poco después, sin dudarlo, se transformó en el mejor de su país en la liga de Estados Unidos. Su historia en los San Antonio Spurs y los cuatro títulos que consiguió junto a Tim Duncan, Emanuel Ginóbili y compañía así lo certifican. Tony Parker: The Final Shot, documental estrenado en enero y disponible en Netflix, repasa la carrera del francés, desde el niño que soñaba con jugar en la NBA hasta el hombre con anillos de oro y dueño de equipos de básquetbol. Además, en el documental se puede ver una de las últimas entrevistas que dio Kobe Bryant. El ex de Los Angeles Lakers dijo, entre otras cosas: “Jugué contra Tony durante años y años. Él es responsable de que yo no ganara más campeonatos”.

Safety, disponible en Disney+

Se aproxima el cierre del fútbol americano y todos quieren saber sobre la NFL. Para quienes tienen poca noción del deporte yanqui, Safety parece ser una buena película como para comprender un poco más del asunto. La historia está basada en la vida de Ray McElrathbey, jugador de fútbol universitario en la Universidad Clemson, en Carolina del Sur. Si bien la trama está centrada en aspectos más bien sociales del deporte universitario estadounidense, conocer el mundo de este deporte poco practicado fuera de fronteras yanquis también es posible. Todo lo que aprenda lo puede poner a prueba el domingo a las 20.30 hora uruguaya, cuando Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs jueguen por el Super Bowl.

¡Canten, putos!, Gourmet Musical, 2021

Días pasados entrevistamos a Manuel Soriano, escritor argentino radicado hace tiempo en Uruguay. El motivo de la entrevista fue que sus crónicas sobre las canciones en los estadios de fútbol se transformaron en libro. Dicho esto, la recomendación de Garra es leer _¡Canten, putos! _ De todas las buenas historias que allí aparecerán, es imprescindible poner el foco en cómo surgió el “Soy celeste”, que es una marca registrada de la selección uruguaya de fútbol, aunque todo combinado que represente al país también hace gala de ello.

Damas en bicicleta, Impedimenta

Lo bueno que están algunas reposiciones históricas. Damas en bicicleta es un libro publicado en 1897 –sí, está bien puesta la fecha–. Fue escrito por FJ Erskin, una señora ciclista que pensó su obra para mujeres ciclistas. Por mucho que esto parezca una rareza o redundancia, en la época victoriana, o sea, en los primeros tiempos masivos de la bicicleta como medio de transporte, las mujeres que se subían a una bici no eran bien vistas. Más bien, todo lo contrario. Como una parte de las revoluciones es ir contra el o los poderes establecidos, Damas en bicicletas se ha transformado, precisamente, en un acto revolucionario. Si nos permite la sugerencia, la mejor manera de leer este libro es en presente, tratando de hacer composición de lugar en 1897 y pararse desde ahí. La voz conjugada en presente, a veces, es lo más contundente para comprender las historias –del futuro, en este caso–.