Nacional derrotó 1-0 a Cerro en el Tróccoli con un nuevo gol de Gonzalo Bergessio, se afianza cada vez más como candidato a quedarse con la tabla Anual al tomar más distancia de Torque (debe jugar), Peñarol, y Liverpool, y además se acercó a los negriazules en el Clausura, cuando aún debe enfrentar a los de Belvedere.

Cerro quedó al borde del descenso matemático, y es casi un hecho que la próxima temporada, este año, jugará en la B.

Nacional es como esos vehículos utilitarios, que sirven para todo, aunque no tenga buena pinta, ni buena marcha, ni crédito. Funciona, es efectivo, y llega a dónde quiere llegar. No es poco

Es bravo de definir, o de encontrarle una explicación distinta de la que impone a estas alturas del campeonato, la lógica de competencia. Cerro está casi desahuciado, pero mantiene la esperanza, y entonces para ganarle al que está más arriba debe intentarlo con su mejor expresión. Lo intentó. No pudo Nacional lo que quiere en estas últimas fechas es reafirmarse como líder de la anual, y si, como accesorio, pelea también el Clausura, mejor. Pero no hay urgencias, y no se asumen más riesgos que tratar de sumar de a tres. Gol de Bergessio, caja, tres puntos más, 10 puntos de ventaja en la Anual cuando quedan 15 por jugar. (A Torque que juega hoy le queda un partido más).

De primera nomás, al minuto una preciosa combinación local fue culminada con capacidad, y calidad, por parte del Gato José Luis Tancredi, que cada año que suma (ya son 38) acumula calidad. Atajó bien Sergio Rochet el remate de Tancredi, pero fue una buena muestra. Tuvo una buena propuesta inicial el equipo local, haciéndolo de igual a igual Nacional comenzó a hacer pie en el partido, y además a insinuarse peligrosamente.

En el cuarto de hora inicial Brian Ocampo, estabilizándose en su juego siempre desequilibrante llegó con regate y engaño hasta el fondo, y dio el pase para que hicieran el gol. No pudo definir bien Emiliano Martínez, pero ya se vio que la conexión floridense por derecha – Alfonso Trezza jugó de lateral derecho- podía ser. No fue así, pero no obstante ello fue Brian Ocampo el generador de las escasas situaciones tricolores.

Cerro nunca se echó atrás e intentó cargar el trabajo de Armando Méndez que jugaba de lateral izquierdo. El primer tiempo terminó sin goles.

El mundo de Brian

En la segunda parte Nacional impuso mayor presencia futbolera – siempre por derecha, con Brian Ocampo un remedo del siglo XXI de Ernesto Pinocho Vargas – del jovencito de Peñarol por esos tiempos-, y fue de sus pies que surgió la asistencia para el gol del enorme goleador Gonzalo Bergessio. Fue en la ejecución de un córner, el cordobés se animó a un complicado y heterodoxo control con el pecho, y después la empujó al fondo de las redes. Con la ventaja el equipo de Jorge Giordano apareció más suelto, y por dos veces Ocampo estuvo a cinco centímetros del gol: primero un tiro libre que, otra vez como ante Fénix, dio en el travesaño, y después un gran sprint que en su definición cruzada se encontró con una estupenda acción de Rodrigo Formento que la sacó al córner. Después cuento conocido, que que le vamos a hacer, Cerro buscó como pudo, Nacional se defendió porque esa era su elección para ganar y seguir firme arriba, que es donde sigue, a pesar de los pesares de la prensa del corazón del buen juego, y de los aficionados , que manijeados o no, prefieren otra cosa, tal vez virtualmente posible, pero imposible de contrastar con otra realidad.

Detalles

Estadio: Luis Tróccoli

Árbitros: Daniel Rodríguez, Santiago Fernández, Sebastián Schröeder

Cerro (0): Rodrigo Formento; Christian Núñez, Nicolás Ramos, Bryan Bentaberry, Rodrigo Izquierdo (87’ Alejandro Della Nave); José Luis Tancredi (77’ Martín Fernández), Felipe Klein, Mario García (67’ Franco López), Sebastián Cáceres; Dylan Nandín, Maicol Cabrera. Entrenador: . Rolando Carlen

Nacional (1).:Sergio Rochet; Alfonso Trezza (86’ Thiago Vecino), Guzmán Corujo, Renzo Orihuela, Armando Méndez; Felipe Carballo, Rafael García (86’ Joaquin Trasante), Emiliano Martínez; Brian Ocampo (83’ Mathías Laborda), Pablo García, Gonzalo Bergessio.Entrenador: Mauricio Larriera.

Goles: 51’Gonzalo Bergessio(N)