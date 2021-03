En el Parque Saroldi, por momentos con lluvia y por momentos con la humedad calada en la ropa, River Plate y Torque empataron 1-1. Parecía triunfo darsenero, pero los celestes igualaron en la penúltima jugada del encuentro. Los goles fueron de zagueros: Gonzalo Viera hizo el de River, Yonatthan Rak el de Torque.

Flojo primer tiempo

¿Nada? No sería justo, porque en 45 minutos pasaron cosas. Pero, como las crónicas por lo general cuentan lo trascendente, es justo con la información decir que en los primeros 45 minutos no hubo chances claras ni nada que se parezca a meter un gol. Fue curioso, porque en la cancha estaban dos equipos que acostumbran a proponer y que, además, tienen buen poder ofensivo, sea por cualidades individuales como por funcionamiento colectivo. Pero no. Ni el goleador Matías Arezo ni el juego de ataque con muchos hombres de Torque pudieron vencer los arcos.

Tal vez lo que más incidió en el resultado sucedió en el cierre del primer tiempo. Santiago Scotto fue bien expulsado y hasta él fue el primero en darle la derecha al árbitro. Esa primera tarjeta roja de Scotto desde que es profesional fue clave porque, entre tanto partido parejo y defensas que eran más fuertes que los ataques, inclinó el partido para el lado de River.

Otro partido

El gol de los darseneros llegó rápido en el segundo tiempo. Apenas iban 5 minutos del complemento cuando, luego de un córner desde la izquierda, uno de esos tiros de esquina donde la tocan en corto para patear en movimiento, Nicolás Rodríguez se la puso en la cabeza y el largo Viera metió el 1-0 con cabezazo que primero picó y después se coló casi en el ángulo.

Si algo hace bien el equipo de Jorge Fossati es defender diferencias. Con el 1-0 y aprovechándose del jugador de más en cancha, River dominó el partido, por momentos bloqueando cualquier espacio en donde se quiso meter Torque, por momentos contragolpeando al borde de estirar diferencias.

Pero Torque también fue, porque el celeste identificó que su chance de pelear el Clausura y seguir arriba en la tabla Anual se diluía. Por un lado River no terminó de cerrarlo y por otro Torque empujó. El argentino Pablo Marini, a pesar de tener uno menos, hizo todos cambios ofensivos. Y hubo premio, porque en la última pelota empató Rak logró mandarla a guardar y festejaron el empate que es más que cero.

Detalles

Cancha: Federico Omar Saroldi

River Plate (1): Lucas Machado, Gonzalo Viera, Horacio Salaberry, Guzmán Rodríguez, Ribair Rodríguez, Tiago Galletto (58’ Marcos Montiel), Ojito Rodríguez, Santiago Pérez (78’ Facundo Bonifazi), Facundo Boné (62’ Facundo Ospitaleche), Thiago Borbas (62’ José Neris) y Matías Arezo (78’ Juan M. Olivera). Entrenador: Jorge Fossati

Torque (1): Cristopher Fiermarin; Franco Pizzichilo (55’ Gustavo del Prete), Joaquín Pereyra (83’ Leandro Otormín), Yonatthan Rak y Andrew Teuten; Diego Arismendi, Marcelo Allende (46’ Franco Catarozzi) y Santiago Scotto; Darío Pereira, José Álvarez (46’ Agustín Peña) y Matías Cóccaro. Entrenador: Pablo Marini

Goles: 50' Gonzalo Viera (RP), de cabeza; 94’ Yonatthan Rak (T), con tiro rasante.

Exp.: 45’ Santiago Scotto (T).