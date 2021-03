Este viernes al terminar el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina a Peñarol, el representante uruguayo en la 12ª edición del máximo torneo sudamericano de clubes, le faltó sólo un gol ante Libertad Limpeño de Paraguay, para clasificar a cuartos de final.

El partido terminó 0-0 en cancha de Deportivo Morón mientras que, paralelamente en Vélez, las brasileñas vencían a Universidad de Chile –ya clasificadas como primeras- por 4 a 1.

Si Peñarol le ganaba 1-0 a Limpeño –y chances tuvo aunque en general muy forzadas- habría llegado a cuatro puntos, igual que Ferroviaria de Brasil. Y, en ese caso habría clasificado como segundo del grupo por mejor diferencia de goles con las brasileñas. Después de perder en el debut 1-0 ante Universidad de Chile las aurinegras igualaron en los dos últimos encuentros, 1-1 con Ferroviaria y el 0-0 de ayer.

Las posiciones finales mostraron a Universidad de Chile con 6 puntos y 7/4 en diferencia de goles, Ferroviaria sumó 4 unidades con 5/6, Libertad Limpeño también 4 puntos y 4/5 mientras las aurinegras culminaron con 2 unidades y un registro de goles de 1 / 2.

El equipo uruguayo resistió en el primer tiempo y tuvo la iniciativa en el segundo período, mostrando mucho coraje en los últimos veinte minutos tirándose al ataque, desorganizadamente, pero con mucho impulso.

El domingo comenzarán los cuartos de final con los partidos Corinthians de Brasil-Santiago Morning de Chile y Boca Juniors local-América de Cali.

El lunes se jugarán los partidos U de Chile vs el segundo del Grupo C que se jugaba en la noche del viernes y Ferroviaria lo hará con el primero de ese grupo. Los partidos faltantes eran River Plate de Argentina vs Atlético de Venezuela y Sol de América-Independiente Santa Fe de Colombia siendo las venezolanas las únicas que llegaban ya sin chance, sin puntos.