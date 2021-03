Con un enorme triunfo de Plaza 5-0 sobre Rentistas, jugando en el Prandi de Colonia del Sacramento, el equipo patablanca zafó absolutamente de cualquier posibilidad de perder la categoría y, además –tal vez lo más trascendente para el equipo de Eduardo Espinel–, quedó a tres y a seis puntos de posiciones de Sudamericana, con el estímulo de que los próximos últimos cinco partidos serán todos con rivales que están por encima y puede hacerlos bajar mientras ellos suben.

Desde que Espinel volvió a Plaza el equipo y los jugadores retomaron un tono futbolístico desequilibrante, y el ejemplo más notable es Nicolás Dibble, que este lunes se llevó la pelota al anotar tres goles y ha vuelto a ser aquel jugador que desnivela, con el que Plaza consiguiera su más grande hito futbolístico al ganar aquel Clausura.

Fue muy notoria la superioridad de los colonienses ante un debilitado equipo de Rentistas, que de aquí en más lo que tiene que hacer es preparar el partido más trascendente de su historia, cuando a comienzos de abril juegue la semifinal ante el campeón del Clausura, buscando un triunfo que lo coloque en la final del Uruguayo y en la fase de grupos de la Libertadores.

Plaza terminó la primera parte con un impactante 3-0 ‒dos de Nico Dibble y uno de Ramiro Quintana‒, y además Santiago Mele le contuvo un penal a Gonzalo Vega, para luego cerrar en la segunda parte agregando dos anotaciones más, otro de Dibble y un golazo de Facundo Píriz.

Es cierto, la décima fecha aún no ha terminado. Eso será este martes, cuando a las 17.00 en el Paladino, Progreso (con cuatro positivos de covid-19 menguando su plantel) reciba a Deportivo Maldonado.

Los últimos 15 puntos en juego serán decisivos para determinar a los finalistas del Uruguayo, al campeón del Clausura, a los tres o cuatro representantes uruguayos en la Sudamericana (Rentistas como campeón del Apertura ya está clasificado, pero podría hacer opción por la Libertadores) y las tres posiciones del descenso.

Esto pasa en todos los finales de torneos, pero en esta extraña, enferma y extraordinaria temporada que recién terminará en el otoño del 2021, las tensiones se multiplican y la incertidumbre hace que ni siquiera sean los últimos 15 puntos los que decidan todo, porque tal vez hasta pueda pasar que haya que decidir los clubes de la Sudamericana sin que se juegue la última fecha. Ojalá que no pase, pero es verosímil. Sólo no sucederá si no hay ningún tipo de inconveniente con cada una de las etapas que restan, y contando además con que se deberá jugar encima de los partidos de la clasificatoria mundialista, el 24 o 25 de marzo.

Así las cosas, a falta de 15 puntos, los candidatos a quedarse con el torneo son Liverpool (22), Nacional (20) y Torque (19). Peñarol (17) precisa puntaje casi perfecto y esperar resultados ajenos, lo mismo que River Plate si le otorgan los puntos reclamados ante Fénix.

En la Anual la sensación clara es que está casi todo dado para que la gane Nacional (63), que le lleva nueve puntos a Torque (54) y diez a Peñarol y Liverpool.

En el descenso, Cerro está último y matemáticamente casi descendido, con un promedio de 0,899; Danubio va muy hundido con 1,043 en el promedio; y Boston River es el antepenúltimo, con un promedio de 1,101. Claro que están íntimamente ligados con la tensión desgastante de la posible pérdida de la categoría, Defensor y Deportivo Maldonado.

Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS Liverpool 10 6 4 0 13 22 Nacional 10 5 5 0 7 20 MC Torque 10 5 4 1 12 19 Peñarol 10 4 5 1 3 17 Plaza Colonia 10 4 4 2 10 16 River Plate 10 4 3 3 -1 15 Wanderers 10 3 4 3 2 13 Fénix 10 2 6 2 -3 12 Defensor Sp. 10 2 6 2 -3 12 Progreso 9 3 2 4 -5 11 Cerro 10 2 4 4 -2 10 Boston River 10 3 1 6 -4 10 Dep. Maldonado 9 2 4 3 -5 10 Danubio 10 2 2 6 -9 8 Cerro Largo 10 1 3 6 -5 6 Rentistas 10 1 3 6 -10 6

Tabla Anual

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS Nacional 32 17 12 3 23 63 MC Torque 32 15 9 8 20 54 Peñarol 32 14 11 7 13 53 Liverpool 32 14 11 7 12 53 Wanderers 32 12 11 9 7 47 River Plate 32 11 10 11 4 43 Rentistas 32 10 13 9 2 43 Fénix 32 8 16 8 0 40 Cerro Largo 32 9 13 10 0 40 Defensor Sp. 32 8 15 9 -12 39 Dep. Maldonado 31 9 11 11 -14 38 Plaza Colonia 32 8 13 11 3 37 Progreso 31 8 10 13 -7 34 Danubio 32 7 10 15 -18 31 Cerro 32 6 11 15 -18 29 Boston River 32 6 10 16 -15 28

Descenso