En el complejo Rentistas, Progreso derrotó 3-1 a los locales con goles de Fabricio Fernández, Martín Marta y Joel Lew. El descuento lo puso el siempre trascendente Gonzalo Vega para el Renta.

Seguro, cuando toque ocuparse lateralmente de Rentistas los números que aparecerán con gritos histéricos es que no gana, que está último, que no es el mismo del Apertura. Pero no, no es el mismo. Desde el 14 de octubre de 2020, el día de mayor gloria deportiva de Rentistas al consagrarse campeón del Apertura, los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas y los dirigentes supieron que no había techo para la gloria. Aquella noche sin gente y con papelitos en que derrotó en la final a Nacional 1-0, Rentistas supo que quedaba a un partido de la fase de grupos de la Libertadores y, como mucho, a tres de ser campeón Uruguayo.

Hoy, con un plantel nuevo por las numerosas bajas, el equipo de Alejandro Capuccio tiene que preparar el partido más importante, el que lo podría colocar en la Libertadores y en la final del Uruguayo. O sea, no está pudiendo pelear el campeonato, pero está pudiendo ensayar lo que la ventaja deportiva de ganar el Apertura le permite: preparar la definición del torneo en partidos oficiales y de alta competencia.

No es jugando

El rochense Fabricio Fernández, que cada día juega mejor, recibió a unos 20 metros del arco rojo, avanzó un par de pasos hacia la izquierda, su pierna hábil, y sacó un potente remate que venció a Yonatan Irrazábal, que pensó que la sacaba al córner, pero ya estaba adentro. Cinco minutos después, tras un córner, el zaguero Martín Marta cabeceó absolutamente solo y colocó el 2-0.

Progreso, que tenía 13 ausencias en su plantel entre lesionados, suspendidos y afectados por la covid-19, ha logrado una buena continuidad de presentaciones que lo arriman en la lucha por un lugar a la Sudamericana.

En la segunda parte Gonzalo Vega volvió a sumar de penal, poniendo a Rentistas a tiro porque con el 1-2 quedaba más cerca. Pudo haber empatado el local, pero cuando Joel Lew metió el 3-1 para los gauchos cerró el partido.

Ganó Fénix

En el siempre difícil Campus Municipal, Fénix le ganó 2-0 a Deportivo Maldonado. Fue un partido parejo y disputado, que recién pudo abrirse cuando faltaban diez minutos para el cierre. El brasileño Kaique Vergilio metió el 1-0 para los de Capurro, y en la hora Luciano Nequecaur, con virtuoso taco, puso el 2-0 final.

Torneo Clausura

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS Liverpool 11 7 4 0 14 25 Nacional 11 6 5 0 8 23 MC Torque 11 6 4 1 18 22 Peñarol 11 5 5 1 5 20 River Plate 11 5 2 4 -3 17 Plaza Colonia 11 4 4 3 8 16 Progreso 11 4 3 4 -3 15 Fénix 11 3 5 2 -1 14 Boston River 11 4 1 6 -2 13 Wanderers 11 3 4 4 -4 13 Defensor Sp. 11 2 6 3 -4 12 Dep. Maldonado 11 2 5 4 -7 11 Cerro 11 2 4 5 -4 10 Cerro Largo 11 3 3 6 -3 9 Danubio 11 2 2 7 -10 8 Rentistas 11 1 3 7 -12 6

Tabla anual

Equipo PJ PG PE PP DIF PTS Nacional 33 18 12 3 24 66 MC Torque 33 16 9 8 26 57 Peñarol 33 15 11 7 15 56 Liverpool 33 15 11 7 13 56 Wanderers 33 12 11 10 1 47 River Plate 33 12 9 12 2 45 Cerro Largo 33 10 13 10 2 43 Rentistas 33 10 13 10 0 43 Fénix 33 9 15 9 2 42 Defensor Sp. 33 8 15 10 -13 39 Dep. Maldonado 33 9 12 12 -16 39 Progreso 33 9 11 13 -5 38 Plaza Colonia 33 8 13 12 1 37 Boston River 33 7 10 16 -13 31 Danubio 33 7 10 16 -19 31 Cerro 33 6 11 16 -20 29

Descenso