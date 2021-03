Lo peculiar o extraordinario, lo inverosímil del tiempo que vivimos, paralizados por la pandemia, me hace pensar y proyectar cómo verán esto mis bisnietos y sus generaciones subsiguientes. Cada una tendrá para dónde arrancar a investigar, a mirar, a imaginar los años 20 de su siglo y, seguramente algunos, algunas, revisarán el deporte y el fútbol.

Seguramente podrán entender por qué un torneo que debía haber terminado en 2020 se jugó hasta abril de 2021. Hasta podrán entender por qué las clasificaciones a las copas internacionales se dieron tan pegaditas. Pero sin esta guía, les costará entender por qué un club que iba quinto (Wanderers) y terminó en esa posición jugó la Libertadores como tercero, a pesar de que nunca llegó a esa colocación. O cómo otro (Liverpool) que terminó segundo y aún puede ser campeón Uruguayo jugó la Libertadores representando a Uruguay 4, cuando faltaban 24 puntos por disputarse e iba en la quinta colocación de la suma de puntos de la temporada.

Lo mismo podrá suceder con los clasificados a la Sudamericana, de los que hasta en la noche de este miércoles conocemos a tres de cuatro, que se enfrentarán en dos llaves eliminatorias a partir de la semana que viene. Ellos son Torque, Cerro Largo y Fénix, siendo que entre Rentistas o Peñarol estará el cuarto participante del segundo torneo de clubes en importancia de América del Sur.

Uno más

La Asociación Uruguaya de Fútbol, que este martes cumplió 121 años de vida, solamente en contadas oportunidades no pudo jugar o terminar su principal campeonato: en 1904 por la guerra civil, en 1925 por el cisma y el laudo del presidente José Serrato, que volvió a juntar a los clubes en una misma asociación, en 1930 por la organización del Mundial, y en 1948 por la huelga de los futbolistas reivindicando mínimas condiciones de trabajo y libertad.

El Campeonato Uruguayo de 2020 tuvo momentos en que parecía que se sumaría a esa lista de años sin campeón. Sin embargo, este miércoles se conocerá el nombre del segundo finalista que, a partir del domingo 4 de abril, definirá con Nacional (ganador de la Anual) quién es el campeón del año en que empezó la pandemia de covid-19.

En la noche de este miércoles en el estadio Centenario (vacío) se jugará la semifinal entre los campeones del Apertura (Rentistas) y del reciente Clausura (Liverpool). El ganador, que se definirá en los 90 minutos, en el alargue o hasta en los penales mediante sistema FIFA, definirá con los tricolores el título de la temporada 2020. Además, se asegurará de terminar como campeón o vicecampeón, lo que, de acuerdo con el reglamento de la AUF, le daría la posibilidad de ser Uruguay 1 o Uruguay 2 en la Libertadores. Eso en una temporada normal, y no en una en que el Sars-cov-2 nos mató a pelotazos en todas las canchas de la vida.

Difícil por Libertadores

En este caso la definición es simple para Rentistas, porque si esta noche vence a Liverpool directamente podrá ser campeón o vicecampeón uruguayo. Entonces jugará la presente edición de la Libertadores como Uruguay 1 o Uruguay 2 junto con Nacional. Si pierde, la AUF lo inscribirá en la Confederación Sudamericana de Fútbol al límite de la fecha en que se comprometió a hacerlo (31 de marzo de 2021) para la Copa Sudamericana, cupo que se aseguró en la primavera pasada al ganar el Apertura 2020.

Más complicado, bastante más, es si gana Liverpool, y entonces es potencial campeón o vice del Uruguayo. Adquiriría las condiciones para llegar a la Libertadores. Pero sucede que es la misma Libertadores que Liverpool ya jugó como Uruguay 4, cuando iba quinto, faltaban 24 puntos por jugarse del Clausura y de la temporada y el equipo de Marcelo Méndez iba paso a paso en el pelotón de los primeros, pero ni pensaba que sería campeón del Clausura. Aquel 8 de febrero la AUF sentenció oficialmente: “La Mesa Ejecutiva comunicó que, habiéndose cumplido con lo aprobado por el Consejo de Liga de Primera División Profesional el 7 de enero del corriente, y realizadas las consultas respectivas, el equipo que ha optado por participar en la Fase 1 CONMEBOL LIBERTADORES 2021 es Liverpool Fútbol Club”. Pero ese mismo día se aclaró lo que ya estaba redactado y aprobado, remarcando que “si una institución opta afirmativamente por una clasificación determinada, perderá el derecho a tomar otra, por más que su ubicación en la tabla anual se modifique”. Ese fue el caso de Liverpool, que accedió a participar en la copa en una posición inferior a la que terminó la temporada.

Según el documento especial aprobado para la clasificación extraordinaria a los torneos Conmebol 2021, “el equipo que opte afirmativamente por determinado cupo a la fecha en que haga ejercicio de dicha opción, perderá todo derecho clasificatorio a otro cupo o posición final clasificatoria a los Torneos CONMEBOL 2021, independientemente de la posición que ocupe en la Tabla Anual 2020 en las fechas posteriores”. Ahora que los de Belvedere serán campeones, vicecampeones o segundos en la Anual, lo que en cualquier caso les aseguraría jugar la Libertadores en una fase superior a la que ya jugaron, no lo podrán hacer.

Federico Pereira, de Liverpool, y Mauro Valiente, de Rentistas, durante el partido por la primera fecha del Torneo Intermedio. (archivo, octubre de 2020) Foto: Federico Gutiérrez

Sin embargo, y a instancias de una variante que promovió el presidente de los negriazules, José Luis Palma, cuando ni se sabía que su club estaría metido en este lindo baile, Liverpool podrá jugar en la Libertadores 2022. La condición para ello es que sea finalista de este Campeonato Uruguayo 2020 y que luego se coloque en los ocho primeros lugares del próximo Campeonato Uruguayo.

En el documento aprobado por los clubes en diciembre de 2020, antes del inicio del Clausura (anexo II, “Disputa torneo Clausura y clasificación a las copas internacionales 2021 - Liga profesional de primera división”), se deja constancia, como criterio general, que el Consejo de Liga establece: “Si al término del Campeonato Uruguayo 2020, hubieran clubes que hayan logrado posiciones de clasificación a Copa Libertadores 2021 (Uruguay 1 y 2 - Fase de Grupo), pero que por aplicación del presente régimen extraordinario se encontraren impedidos de disputar la misma, ejercerán el derecho deportivo adquirido en la temporada 2020, en la edición 2022 de dicha Copa, siempre y cuando el Club obtenga en la temporada correspondiente a la Copa Uruguaya 2021 la clasificación deportiva a las Copas Internacionales”.

Mucha polenta

Para Liverpool esa magnífica actuación deportiva le representa la posibilidad de seguir en las mejores competiciones el año que viene si gana este miércoles (aunque no está definido cómo se resolverá, en detrimento de quién), pero también Peñarol está implicado en la suerte deportiva de los de la cuchilla de Juan Fernández. Quiere decir que si Liverpool gana, será finalista, y por ende uno de los dos uruguayos en fase de grupos de la Libertadores. Pero como ya compitió en la edición de este año, no puede repetir. Entonces se deberá recurrir al segundo en la Anual, que también es Liverpool. Llegando al tercer escalón de la suma de puntos de la temporada está Peñarol, quien deberá sustituir a los negriazules en la mayor copa de clubes de la Conmebol en esta temporada.

Aún no les podemos explicar a los jóvenes futboleros y futboleras de 2050 a quién le sacará el lugar de la Libertadores Liverpool en 2022, pero de ganar este miércoles, si está de media tabla para arriba, eso sucederá y habrá alegatos y bibliotecas para defender una situación ya laudada.

La fiesta inolvidable

El partido más importante hasta hoy de Rentistas y Liverpool, el que conduce a la final del Uruguayo, se juega desde las 20.00 en el estadio Centenario, como campo neutral. Necesariamente deberá entregar un ganador, ya sea en el partido, en el alargue o en los penales. Como en las 36 fijaciones que hubo después de la irrupción del virus en Uruguay, el partido será sin público, sólo se podrá ver por televisión (VTV) y, al igual que en las definiciones de 2019, habrá videoarbitraje (VAR).

Rentistas, que es el que con más tiempo ha sabido de la instancia trascendental (desde la noche en que fue campeón del Apertura), ha sufrido cuantiosas bajas desde aquel día. Ello seguramente es una de las razones principales por las que no pudo repetir ni en el Intermedio ni en el Clausura. Con siete jugadores que ya no están de aquellos que hicieron que el 14 de octubre de 2020 fuese una fecha inolvidable para los bichos colorados, más lesiones, expulsiones, suspendidos y casos de covid-19, el campeón del Apertura no pudo hacer pie en los dos últimos torneos. Sin embargo, será seguramente el mejor oponente en esta semifinal.

Alejandro Cappuccio colocará en la cancha a Yonatan Irrazábal, en su retorno tras la lesión, Andrés Rodales, Damián Malrechauffe, Guillermo Fratta, Mathías Abero, Nicolás Colazo, Ramiro Cristóbal, Carlos Villalba, Maximiliano Lemos, Gonzalo Vega y Salomón Rodríguez.

Liverpool tiene una gráfica invertida a la de su rival, y en su brillante y ascendente Clausura, que conquistó dos fechas antes de que terminara, pasó a disputar la Anual. Si bien perdió su único partido en la última fecha con Boston River, ha mostrado ser un equipo en constante crecimiento, que además tiene en sus filas al goleador del Uruguayo: Juan Ignacio Ramírez. Marcelo Méndez tiene la posibilidad de alinear a su oncena ideal para esta noche, que seguramente será con Sebastián Lentinelly, Federico Pereira, Franco Romero, Cristian Almeida, Jean Pierre Rosso, Fabricio Díaz, Hernán Figueredo, Camilo Cándido, Alan Medina, Juan Ignacio Ramírez y Agustín Ocampo.