Este sábado y domingo, en la pista de atletismo de Parque Batlle, que lleva el nombre de Darwin Piñeyrúa, se realizará el Grand Prix Sudamericano que también lleva el nombre de Piñeyrúa y de Estrella Puente.

El comienzo de la temporada 2021 de atletismo se ha desarrollado en las últimas semanas con normalidad y se han organizado las primeras competencias, que sirvieron como preparación para el primer gran evento del año. El GP Sudamericano vuelve a sus fechas habituales, a diferencia de lo sucedido en 2020 cuando, con motivo de la pandemia, fue postergado y se llevó a cabo en diciembre. La última edición todavía está fresca en la memoria de muchos de los competidores que hoy y mañana volverán a la pista.

Las medidas anunciadas por el presidente de la República el último martes y el comunicado posterior emitido por la Secretaría Nacional del Deporte el miércoles contemplaron la realización de estas pruebas, en el entendido de que se trata de un evento en el que varios uruguayos participarán con el objetivo de elevar su nivel de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Será una competencia oficial, en la que los atletas podrían conseguir las marcas clasificatorias.

Son varios los uruguayos que además utilizarán este escenario como preámbulo para el Sudamericano Absoluto, que tendrá lugar en Buenos Aires en mayo.

Uno de ellos es Emiliano Lasa, el atleta uruguayo más destacado de los últimos tiempos. Desde el Mundial de Doha en setiembre de 2019 no ha acumulado en ninguna competencia oficial. El motivo fue una lesión que lo llevó incluso a pasar por el quirófano. Ya recuperado, buscará ritmo transitando la corredera donde tantos saltos ha hecho a lo largo de toda su vida, desde sus comienzos en este deporte. La marca mínima clasificatoria para los Juegos Olímpicos es de 8,22 metros. Ese registro ya lo ha hecho antes, pero nunca en suelo uruguayo. Es poco probable que en su retorno de una larga inactividad lo consiga, pero los grandes eventos a veces son propicios para las lindas sorpresas.

Otra conocida del ámbito olímpico celeste es Déborah Rodríguez. Absolutamente volcada en esta campaña a la prueba de 800 metros, ya ha dejado atrás sus años de competencia en los 400 metros con vallas. Actualmente tiene el 39º puesto del ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos. En esa lista se clasificarán las mejores 48, por lo que hasta el momento a la uruguaya le dan bien los números. Sumar competencias y buenas marcas es la forma de consolidar la posición en el ranking y no perder pista con las que vienen atrás. En ese rubro, las referencias de Déborah son variadas. En diciembre, durante el GP Sudamericano pasado corrió la prueba en 2:05.95, pero ella puede más. Su récord nacional data de 2015 y es de 2:01.46. Rodríguez quiere parecerse más a aquella de 2015 y trazar su camino rumbo a su tercera participación olímpica.

Entre otros atletas destacados que transitarán la pista el fin de semana se encuentran el cuatro veces olímpico Andrés Silva y la portadora del récord nacional de salto alto Lorena Aires. En otra liga, en la de los más chicos, la del desarrollo, juegan los lanzadores de jabalina Manuela Rotundo y Lautaro Techera.

La sanducera ocupa actualmente el segundo lugar del ránking mundial sub 18 con su mejor marca de este año: 49 metros y 28 centímetros. Con ese registro es la 15ª en el ránking mundial sub 20 y la primera a nivel sudamericano juvenil. A nivel absoluto, Rotundo es por el momento la lanzadora con la segunda mejor marca del año en nuestro continente. Su misión es encontrar la marca clasificatoria para el Mundial sub 20 de Kenia. El año pasado estuvo cerca cuando consiguió un lanzamiento de 50,44 metros, apenas corto respecto de los 50,50 que precisa para clasificarse.

Lautaro Techera llega a esta competencia con la ambición de seguir tirando esa jabalina cada vez más lejos. Es el portador del récord nacional absoluto con un registro de 62,98 metros, un récord que logró siendo también sub 20.

No habrá público, habrá distanciamiento y un número acotado de competidores. Pero lo importante es que habrá competencia y los deportistas de hoy podrán honrar con su presencia a los dos grandes atletas del pasado que dan su nombre al evento: el lanzador de martillo Darwin Piñeyrúa, quien hasta hoy sigue siendo portador del récord nacional de su prueba, y la lanzadora de jabalina Estrella Puente, la primera deportista mujer uruguaya que compitió en unos Juegos Olímpicos.