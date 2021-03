Por lo que hicieron Nacional y Liverpool, y lo que no lograron Torque y Peñarol el sábado, la parte de arriba del campeonato se sabe cómo quedó. Es lo importante, claro. También eso de la Anual porque habilita a ir por el Uruguayo, el premio grande. Pero también hay vida más allá de los puestos de arriba, y de cara a las dos últimas fechas los puestos de clasificación a las copas y sobre todo la lucha por la permanencia cobran gran dimensión.

Fénix ganó este domingo, alcanzó su cuarto partido al hilo con victoria y se metió quinto. ¡Quinto!, cuando hace unas fechas miraba la tabla de abajo. Es lo que tiene eso de las rachas.

El albivioleta quedó con 48 puntos y pasó a Wanderers, que perdió y se clavó en 47. Después vienen Cerro Largo y River Plate con 46 y hasta ahí los cuatro que clasificarían. Pero atenti, porque Deportivo Maldonado y Plaza Colonia, dos que vienen bárbaro, tienen 45 y 43 unidades, respectivamente.

A la inversa que a Fénix, a Rentistas se le complicó la cosa. El campeón del Apertura hace rato largo que no gana –lleva cinco perdidos al hilo– y tiene un promedio de 1,229. Cerro está descendido, eso se sabe, pero Danubio (1,083), Boston River (1,139) y Defensor Sporting (1,167) quieren quedarse.

Los danubianos no tienen otra chance más que ganar los dos partidos que les quedan y esperar que Defensor pierda los dos que le quedan. Más claro: tienen que conseguir los tres puntos en el partido que viene, pero el violeta no debería ni siquiera empatar. Y esto debe repetirse en la última fecha. Bravísimo, porque también tienen que esperar que Boston no haga más puntos que ellos.

Lo de Defensor y Boston es casi un mano a mano, porque la diferencia es de dos puntos de ventaja para el violeta. Mientras Boston tiene un duro juego entre semana con Nacional, Defensor jugará con resultados vistos con Rentistas, precisamente uno de los equipos a los que puede pasar si consigue los tres puntos.

Penúltima fecha entre semana

La jornada 14 del Clausura comenzará el martes, cuando Danubio reciba a Deportivo Maldonado en Jardines. El miércoles los partidos serán Liverpool-Torque (16.00), Cerro-Cerro Largo (18.15) y Nacional-Boston River (21.15), mientras que el jueves se jugarán los restantes cuatro partidos: Fénix-Wanderers (10.00), Progreso-Peñarol y Plaza Colonia-River Plate (ambos a las 16.00) y Defensor Sporting-Rentistas (18.15).

Tabla del Descenso