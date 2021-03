No para el campeón del Clausura. Liverpool goleó a Torque 4-1, partido que empezó perdiendo casi de movida. Camilo Cándido, Juan Ignacio Ramírez en dos ocasiones y Agustín Ocampo hicieron los goles de los negros. Matías Cóccaro había puesto a Torque adelante.

1. Ese fútbol

¿Qué miran quienes aseguran que en el Campeonato Uruguayo se juega mal al fútbol? ¿Cuánto hay de cierto en esa afirmación? Si eso sucede, ¿cuál es el punto de comparación? ¿No será un discurso (fuerte, a los gritos) de quienes sólo ven una parte del fútbol uruguayo? ¿En qué quedó aquello de la parte por el todo? ¿Grabaron Liverpool-Torque? Porque fue un manual para desprevenidos.

Fue otro fútbol el visto en Belvedere. La dinámica se vio desde el primer minuto, cuando uno y otro presionaron con tres arriba. ¡Tres arriba! Más claro: a metros del arquero contrario. Y desde ahí la coordinación para volver en pocos segundos, para tapar el medio, para recuperar y para volver a tirar tres puntas a correr. Eduardo Galeano, Dios lo tenga en la gloria, maestro, hubiera sido un mendigo de este fútbol.

De esa presión Torque madrugó. Empezó ganando 1-0 a los seis minutos porque ahogó la salida de Liverpool y, bien se sabe, cuando robás una pelota en el área rival debe ser gol. O debería, porque el celeste tuvo un par más (regalos de la defensa negriazul) que no aprovechó.

Otra cosa para desprevenidos: la intensidad no bajó. Y eso que hacía calor, excusa frecuente. Y venían de jugar hace tres o cuatro días y no pararon de correr, lo digo porque también suele ser argumento cuando “no se puede”. Sí, se puede. Hay equipos que lo buscan y pueden.

Y por buscar pudo Liverpool, que desde la media hora pasó de estar contra las cuerdas a mandar en la cancha, entonces salió ese toque con transiciones verticales que tanto vieron (los que vieron) contra Nacional. Buscó y pudo: luego de un tiro libre Cándido le pegó de derecha, su pierna no hábil, y mamita: caricia al ángulo.

2. Qué ambición

En el segundo tiempo arrancaron con ganas de hacer lo mismo. Bien por Torque, porque tenía uno menos tras la expulsión de Diego Arismendi cuando se iba la primera parte. También Liverpool pudo tener uno menos tras un planchazo de Cándido que ni el línea ni el árbitro vieron.

Como haya sido, dudo que hubieran cambiado de actitud. Esa ambición también se practica. Por algo están donde están esta temporada.

Al contrario del primer tiempo, ahora el que sacó petróleo de la presión fue Liverpool. A los 56 el goleador Ramírez hizo lo que más sabe y los suyos pasaron 2-1. Pero Liverpool no se detuvo. Reconoció al rival, sabe que Torque es Torque y va al frente. Entonces lo presionó más y mejor. Lo cansó de no dejarlo salir. Y a Torque le costó porque la pelota es todo en sus intenciones.

Mientras Liverpool creció en dominio, vinieron las polémicas del partido: Ramírez metió el tercero y pudo ser fuera de juego previo; hubo un penal a favor de Torque que no pareció ni falta pero fue cobrado. No fue el 3-2 porque lo atajó Sebastián Lentinelly –y de eso no hubo dudas– y el rebote fue afuera.

El cuarto fue el decoro. También para los que dicen que no hay goles de tiro libre. Posta, ¿qué miran cuando miran? Un filón, el de Ocampo.

Bravo el campeón del Clausura. Y goleador, porque hizo 70 goles en el campeonato. Es un montón. Igual que lo que juega. Un montón como juega Torque, aunque lo pudo hacer sólo media hora. Si es por mí que vuelvan a jugar siempre.

Detalles

Estadio: Belvedere

Árbitros: Andrés Cunha, Richard Trinidad y Carlos Barreiro

Liverpool (4): Sebastián Lentinelly; Federico Pereira, Jean P. Rosso (82' Gastón Martirena), Christian Almeida (82' Franco Romero), Camilo Cándido; Hernán Figueredo (Alan Vázquez), Alan Medina (57' Martín Correa), Fabrizio Díaz; Agustín Dávila (57' Gastón Pérez), Juan Ignacio Ramírez, Agustín Ocampo. Entrenador: Marcelo Méndez

M.C. Torque (1): Cristopher Fiermarin; Franco Pizichillo, Yonatthan Rak, Diego Arismendi y Andrew Teuten; Marcelo Allende (65' Gabriel Chocobar), Franco Catarozzi (46' Álvaro Brun) y Darío Pereira; Gustavo del Prete (65' Ignacio Neira), José Álvarez (72' N. Guzmán) y Matías Cóccaro (65' Leandro Otormín). Entrenador: Pablo Marini

Goles: 6’ Matías Cóccaro (T); 42' Camilo Cándido (L); 56' y 78' Colo Ramírez (L); 90' Agustín Ocampo.

Exp.: 45' Diego Arismendi (T); 91' Camilo Cándido (L), ambos por doble amarilla.