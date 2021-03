La fecha 12 del Torneo Clausura arranca en la tarde de este viernes y se jugará completa, pese a las incertidumbres que se despertaron el jueves, luego de que Wanderers tuviera tres nuevos casos de covid-19 en su plantel.

El equipo bohemio, que jugó el martes por la Copa Libertadores y viajará para jugar el próximo martes frente a Bolívar, llegó a cinco casos confirmados de jugadores infectados. Esto aparentemente le daba la potestad de pedir la suspensión de su encuentro con Plaza Colonia, que comenzará el viernes a las 16.30. Sin embargo, dos de los jugadores afectados no han llegado al mínimo de minutos disputados para que puedan tenerse en cuenta a la hora de solicitar la suspensión. Ni Guillermo Wagner ni Agustín Santurio completaron al menos 45 minutos jugados en dos partidos del Campeonato Uruguayo. Ambos ingresaron desde el banco de suplentes en la segunda parte de la derrota 8-2 frente a Torque. Santurio había jugado menos de 15 minutos contra Nacional y Wagner ingresó a los 76 minutos del partido contra Peñarol. Por esa razón el ómnibus con el plantel salió rumbo a Colonia en la jornada de este jueves sobre las 17.00, y están listos para disputar el partido.

A segunda hora, a partir de las 18.45, Boston River y Defensor Sporting juegan uno de los partidos más atractivos de la fecha. Cinco puntos los separan en la tabla que están mirando, la de abajo. Boston River ocupa puestos de descenso en este momento y, con Deportivo Maldonado entre medio, los violetas aparecen como uno de los pocos equipos a los que todavía pueden alcanzar. El cuadro de Gregorio Pérez buscará una victoria que alivie, para sacarle ocho puntos a su rival directo a falta de nueve por disputar.

De fin de semana

El sábado desde las 16.30 Nacional visitará a Danubio en el María Mincheff de Lazaroff. Dos historias distintas, opuestas. La de Nacional, que busca ser campeón del Torneo Clausura y tiene la Tabla Anual casi en el bolsillo, y la del equipo franjeado que se aferra a sus últimas esperanzas. Con 12 puntos en disputa, son solamente dos los equipos a los que Danubio podría superar en la tabla del descenso: Deportivo Maldonado y Boston River. Ya no depende de sí mismo hace rato, y los resultados tampoco le han dado aire al equipo en esta dura temporada. Para cerrar el sábado, el ya descendido Cerro recibirá a Deportivo Maldonado. Los fernandinos llevan siete partidos consecutivos sin victorias y ya no gozan de la tranquilidad que tenían cuando promediaba el campeonato. Les hace falta encontrar la victoria para no sufrir con un posible descenso en la recta final del campeonato.

Liverpool recibirá a River Plate el domingo en Belvedere desde las 16.30 horas. Con resultado visto de lo que suceda con los tricolores el sábado, el negriazul sabrá qué precisa para mantenerse en el liderazgo del Torneo Clausura. Ya sin actividad internacional, están completamente enfocados en un remate de campeonato que los tiene primeros y soñando. A las 18.45 se enfrentarán Cerro Largo y Progreso, mientras que cerrarán la jornada del domingo Montevideo City Torque y Peñarol. Desde las 21.45, dos de los animadores del Torneo Clausura y la Tabla Anual se miden en un partido importantísimo para ambos. En la Anual el equipo del grupo City está un punto arriba de los aurinegros, y en el Clausura tiene una ventaja de dos unidades. Peñarol, que ha visto recortadas sus posibilidades de pelear el título, tendrá el último tren pasando por el estadio Centenario a última hora. Para el lunes quedará un último encuentro, Fénix-Rentistas, que se jugará desde las 16.30.