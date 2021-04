Con dos partidos comienza este lunes la séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Desde las 19.15 horas jugarán Urunday Universitario y Trouville, mientras que a partir de las 21.30 dará inicio un encuentro que promete mucho entre Olimpia, líder en solitario del torneo, y Peñarol, una de las decepciones en lo que va de la competencia.

El equipo del ingeniero Jauri acumula apenas una derrota y cinco victorias en esta fase regular. La última de ellas fue la obtenida frente a Trouville, en la jornada extra large del sábado, cuando se jugaron cinco partidos. En ese encuentro el rendimiento de los cinco titulares de Olimpia fue sumamente parejo y destacado. El único que no anotó puntos fue el base Abel Agarbado, que no hizo ningún intento de tiro al aro, pero le aportó al equipo ocho asistencias y apenas una pérdida. Todo lo que un entrenador precisa en la conducción del equipo. Los extranjeros Skyler Hogan (22 puntos), Marvin Phillips (16 puntos) y Zygimantas Riauka (15 puntos), fueron un trío letal, que sumó a otro componente con la gran actuación del uruguayo Brian García (17 puntos).

Peñarol viene de obtener su primera victoria del torneo en cancha, ya que tiene dos triunfos, pero uno de ellos fue producto de la no presentación de Capitol por casos positivos de Covid. El 98-69 sobre Goes fue la victoria más abultada de cualquier equipo en lo que va de la LUB, pero también tuvo su carga viral, porque Goes no pudo contar con dos basquetbolistas extranjeros, positivos de Coronavirus. Quienes sí retornaron tras ser dados de alta, fueron los hermanos Joaquín y Martín Osimani. El misionero se mantiene último en las posiciones, sin victorias hasta el momento.

El resto de la fecha

El martes en los mismos horarios, jugarán en primer turno Hebraica y Macabi contra Nacional, y el partido de fondo lo protagonizarán Malvín y Biguá. El azul de la playa, dirigido por Federico Camiña, está encontrando su ritmo de juego en la primera temporada en la que Pablo López no se sienta en en banco de suplentes, luego de 15 años y cinco títulos de LUB. En su última presentación del sábado volvieron al triunfo frente a Defensor Sporting, luego de dos derrotas seguidas.

El miércoles, a primera hora, Goes y Defensor Sporting protagonizan un encuentro de necesitados. Ambos están en posiciones bajas de la tabla. Mientras que Goes anda buscando su primer triunfo, Defensor apenas suma dos victorias. En el partido que dará por concluida la séptima fecha, Aguada enfrentará a Capitol. Son seis los escoltas de la LUB en este momento y estos dos equipos figuran en esa lista. Aguada viene de bajar a Nacional del liderazgo. Lo hizo el sábado con una victoria que reeditó lo sucedido en semifinales de la edición anterior. El rojiverde no contó con Dwayne Davis, por lesión, y este domingo anunció que sumará a Emilio Taboada como reemplazo mientras el extranjero se recupera.

La nota positiva la viene dando el gimnasio del Club Biguá. Elegido como nueva sede para la disputa del torneo, reemplazó al Palacio Peñarol que tenía problemas de goteras. En estas semanas, el nuevo escenario ha comprobado estar a la altura de las circunstancias. En un fin de semana muy lluvioso, con altos niveles de humedad, el torneo no sufrió contratiempos y todos los partidos pudieron jugarse.