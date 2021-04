Este martes empieza la Sudamericana 2021 para los clubes uruguayos. A las 21.30 en el Parque Viera, sin público y para la televisión, jugarán Cerro Largo y Peñarol.

En la 20ª edición del segundo torneo de clubes más importante de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), aparece un formato combinado que dará a algunos clubes la posibilidad de jugar un mínimo de ocho encuentros. Eso representa un importante ingreso económico y una continuidad de partidos de competencia internacional. A excepción de los 16 clubes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela que queden eliminados en esta fase, que ya se está jugando, todos los clubes que participen en la fase de grupos –los 16 ganadores, más los seis argentinos, los seis brasileños, y los cuatro que vienen de la tercera fase de la Libertadores– jugarán una etapa de ocho grupos de cuatro equipos. Esta permitirá tres partidos en casa, tres de visitante y dará la posibilidad al primero de cada serie de pasar de ronda. Allí llegarán, desde la Libertadores, los ocho terceros de cada grupo para, entonces sí en partidos de ida y vuelta, transitar octavos, cuartos y semifinal para llegar hasta el partido decisivo en sede única el 6 de noviembre.

Desde que en 1988 la Conmebol hizo un segundo campeonato para complementar a la Libertadores se jugaron la Supercopa, la Conmebol, la Mercosur y la Merconorte. Ninguna de las anteriores había tenido, hasta este año, una modalidad de juego que incluyera tantos partidos, en un formato casi espejo de la Libertadores.

Dos por cuatro

Los clubes uruguayos, debido al retraso del desarrollo de la temporada local, serán los últimos en comenzar la primera fase que se juega en partidos de ida y vuelta. En la noche de este martes Peñarol será visitante en Montevideo, en el Parque Viera, ante Cerro Largo. El miércoles Torque enfrentará a Fénix en el Centenario. Las revanchas se jugarán la semana que viene, también en Montevideo, y los dos ganadores pasarán a la fase de grupos, que se armará por sorteo.

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, ante la imposibilidad de hacer reformas en el Ubilla que le permitan utilizarlo al ejercer la localía, eligió jugar a 400 kilómetros de casa, aun antes de que se supiera que el rival sería Peñarol. Dehl señaló que esa decisión se debió a que la Conmebol demandaba dos salas y tablero electrónico, pero seguramente debía haber más cosas, como las destacadas en la página 71 del Manual de Clubes para Copa Sudamericana 2021, que establece un resumen de los requerimientos generales para los estadios.

Cerro Largo elevó una lista de 27 futbolistas que cuenta con la presencia del recién llegado Juan Ignacio Affonso, natural de Melo, Franco García, que también salió del club, el fraybentino Leandro Onetto, Mauro Estol, Gustavo Machado, y el ex Danubio Emiliano Anchetta. No están Hugo Dorrego, que se fue a jugar a Oriente Petrolero de Bolivia, Borys Barone ni Emilio Mac Eachen. La gran novedad del equipo de Danielo Núñez es la aparición del sub 15 Facundo Núñez, hermano menor del canario Carlos Núñez, también en la lista, que el año pasado se destacó en el fútbol de la Liga de Canelones.

Peñarol, que hasta el miércoles pasado no sabía que jugaría la Sudamericana, debió hacer de apuro su lista. Por ello es amplia y seguramente sin mucho ajuste. Entre los nuevos están Nicolás Schiappaccasse y Pablo Cepellini, además de Gonzalo Freitas. No están ni Cristian Cebolla Rodríguez ni Krisztián Vadócz, lo que podría suponer que tampoco estarán en la temporada. Como luz de esperanza para quienes quieran que sigan el Cebolla y el húngaro, vale señalar que en esta etapa tampoco está el rochense Juan Acosta, con quien se viene ultimando un nuevo contrato.

Los partidos se definen por puntos o diferencia de goles. Si es necesario, se consideran dobles los goles convertidos como visitante y, frente a idéntico resultado, se decidirá por penales en la revancha de la semana que viene.