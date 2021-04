Rentistas debutó en la noche de este miércoles en la Copa Libertadores de América. El equipo del también debutante Martín Varini todavía vibra uno de los mejores años de su historia. Esa cosecha de la mano del ahora técnico de Nacional, Alejandro Cappuccio, le valió a Rentistas la histórica clasificación. Del otro lado, los que cruzaron el charco fueron los futbolistas de un equipo histórico, Racing Club de Avellaneda. Tan sólo pensar en la Guardia Imperial frente al televisor y la barriada de los bichos colorados teñía la realidad futbolera de hazaña del equipo uruguayo y por el contrario, de desilusión de media Avellaneda.

Lo cierto es que el primer tiempo del equipo de Varini fue competitivo. A los 14 minutos tuvo la más clara en los pies de Franco Pérez, que con un buen gesto buscó el segundo palo de pierna zurda. La reacción de Gabriel Arias mantuvo el empate. En el fondo Guillermo Fratta cortó los dispositivos montados por Juan Antonio Pizzi. La presencia, sin embargo, de Enzo Copetti fue de un suspenso constante. Rentistas incluso fue intenso en la presión tras perder la pelota, lo que sorprendió a la visita. En el medio Ramiro Cristóbal supuso el eje, una vez más. El propio Copetti pudo haberse ido expulsado en una jugada temeraria frente al zaguero Fratta. Rentistas fue protagonista en la primera mitad. Sobre el final de esta, el buen delantero Salomón Rodríguez apareció en el área para el delirio de los hinchas del Cerrito de la Victoria.

El segundo tiempo varió apenas. Rentistas jugó con seriedad. En la primera, a pocos minutos del silbato del paraguayo, otra vez Franco Pérez llegó hasta el área rival a pura velocidad lanzado desde el medio de la cancha. Una demostración atlética. Quizás no tomó la mejor decisión, pero hay que estar ahí y no escribiendo para saberlo. Se perdió lo que hubiese significado un desvarío en el equipo visitante. Racing no encontró el juego, salvo en ocasiones. Dependió demasiado de Copetti, que aplicó la fuerza y la vehemencia y que encontró en Fratta y en el juvenil Joaquín Sosa presencias estoicas.

Quizás sobre los 70 minutos del partido Racing buscó la posesión, pero sin demasiada claridad. Rentistas pareció leer las dudas del rival y se sobrepuso incluso a la lesión de Joaquín Sosa, que debió abandonar el campo de juego. La más clara fue apenas una aproximación que terminó en las manos del arquero de los penales Nicolás Rossi. Minutos después pasó algo similar en la mejor jugada del equipo argentino. Racing creció en el juego y Rentistas pudo liquidarlo. El equipo uruguayo supo defenderse, pero aquello supuso meterse en la última zona. El griterío de las escasas voces en el estadio vacío creció con la intensidad del juego. Racing, a pesar de tener un jugador menos por la expulsión de Leonardo Sigali, hizo pesar la grandeza de su historia y faltando dos minutos de tiempo reglamentario consiguió el empate. Juan José Cáceres de cabeza puso los puntos en suspenso para los descuentos.

El arquero Rossi puso los guantes a disposición una vez más entrado el tiempo extra y Rentistas se quedó con un empate amargo que pudo ser una victoria histórica. Debut inolvidable para el técnico más joven del certamen y para el benjamín debutante en la copa más importante del continente.

Detalles

Estadio: Centenario

Árbitros: Carlos Benítez, Roberto Cañete y Rodney Adoquino (terna paraguaya).

Rentistas (1): Nicolás Rossi; Andrés Rodales, Guillermo Fratta, Joaquín Sosa (65´Martín González), Lucas Morales; Franco Pérez (71´Emiliano Villar), Ramiro Cristóbal (78’ Jim Morrison Varela), Francisco Duarte, Agustín Acosta; Facundo Perazza (78’ Mario García), Salomón Rodríguez (71’ Jonathan Urretaviscaya). Entrenador: Martín Varini.

Racing de Avellaneda (1): Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Joaquín Novillo (46’ Maxi Lovera); Kevin Gutiérrez (63’ Fabricio Domínguez), Juan Cáceres, Leonel Miranda, Matías Rojas (63’ Iván Maggi), Eugenio Mena; Enzo Copetti, Tomás Chancalay (78’ Héctor Fértoli). Entrenador: Juan Antonio Pizzi.

Goles: 42’ Salomón Rodríguez (Rentistas), 89’ Juan Cáceres (Racing)

Expulsado: 82’ Leonardo Sigali (Racing).