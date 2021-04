Foto: Kevin C Kox, Getty Images, AFP

El golfista japonés Hideki Matsuyama se puso el tradicional saco verde tras consagrase campeón del Masters de Augusta y, en su país, lo festejaron un lunes de mañana frente a la TV. Es el primer hombre japonés que consigue ganar un major en toda la historia. Completó las cuatro rondas del torneo con 10 golpes bajo el par, apenas uno menos que su escolta más inmediato, el joven Zalatoris.

Xander Schauffele, que venía pisándole los talones al líder, concretó un triple bogey en el hoyo 16, cuando tiró al agua el golpe de salida y perdió en ese momento toda posibilidad real de consagrarse.

Finalmente el segundo lugar fue para Will Zalatoris, joven golfista de 24 años que debutó en el Masters. En el mes de enero de 2020, Zalatoris ocupaba el lugar 672 del ránking mundial PGA. A este Masters llegó en el lugar 46 luego de que el año pasado empatara el sexto lugar de otro torneo grande: el US Open. La actuación del estadounidense en la cancha de Augusta fue consagratoria y, si no se llevó el título ayer, es porque le tembló el pulso sobre el green en la última jornada.