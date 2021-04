Entre martes y miércoles se jugaron los partidos de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League. Cuatro partidos y 14 goles anotados fue el saldo de esta etapa que promete encuentros de vuelta muy intensos en ritmo de juego y emociones.

City 2-1 Dortmund

El martes, Manchester City comenzó ganando a los 19 minutos con un tanto del belga De Bruyne. El equipo de Guardiola, entrenador que desde 2016 no consigue acceder a semifinales de Champions, está hace rato buscando la consagración continental. Hasta el momento, los cientos de millones de dólares, euros o libras, provenientes de Emiratos Árabes, no han alcanzado. No quiere decir que el dinero no haga campeones, pero son muchos niños ricos para el mismo trompo.

La cosa se complicó a los 84 minutos cuando Reus puso el empate para los alemanes, que lejos están de sus mejores temporadas y en la Bundesliga están en quinto lugar, fuera de los puestos de clasificación a la próxima edición de esta copa.

El encuentro se cerró con sonrisa para los ingleses, porque Foden puso el 2-1 en la hora, pero los dirigidos por Terzic se llevan a casa ese gol de visitantes para dar batalla en la revancha.

Real Madrid 3-1 Liverpool

En otro encuentro muy entretenido, Real Madrid se puso 2-0 arriba en el marcador, gracias a toques de calidad de Kroos y Vinicius para el primer tanto y el acierto de Asensio antes de irse al descanso. Liverpool volvió del vestuario con respuestas, porque Mo Salah colocó el 2-1 parcial que también tiene ese valor agregado de gol de visitante.

Sin embargo los merengues tranquilizaron las aguas con un nuevo tanto de Vinicius tras pase de Luka Modric a los 65. Minutos después ingresó el Pajarito Valverde para jugar el último tramo del encuentro. Fue victoria 3-1 en la ciudad deportiva de Valdebebas y los de Klopp tienen algunas esperanzas para la vuelta.

Bayern 2-3 PSG

El miércoles se jugó el mejor partido de todos, por atractivo, calidad de los equipos y emociones durante el juego. PSG fue de visita a Múnich y de movida le encajó al Bayern un golpe al mentón con un gol de Mbappé a los tres minutos. Neymar, que ya había asistido en el primero, puso un nuevo pase-gol para que Marquinhos marcara el segundo, valga la redundancia.

Los bávaros reaccionaron. Tantos de Choupo-Moting antes del descanso y Müller a los 60´ le dieron el empate, pero Mbappé volvió a golpear y acercó a la red el 3-2 final para bronca de Neuer, que gesticuló e hizo aspavientos contra sus compañeros zagueros. La vuelta tiene ventaja doble para los parisinos. No solo ganaron por un gol de diferencia, también convirtieron tres tantos como visitantes.

Porto 0-2 Chelsea

En sede curiosa jugaron Porto y Chelsea, pero este mundo pandémico ya no tiene sorpresas. Entre estadios cerrados y fronteras cerradas, los partidos son sin público y con tribunas ajenas. El Porto defendió un feudo ajeno, el Sánchez Pizjuán de Sevilla, y lo hizo mal. Goles de Mount y Chilwell le dieron la victoria 2-0 a los de Stamford Bridge, que dirigidos por Tuchel están a un paso de meterse en semifinales.