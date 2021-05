A Torque se le escapó la victoria en el Parque Viera ante Independiente de Avellaneda en partido que al final terminó empatado 1-1 y que permite a los argentinos mantener el liderazgo del grupo B de la Copa Sudamericana.

Los montevideanos escenificaron un correcto partido y superaron con posesión y control de la pelota a los argentinos, que de todas manera nunca cejaron en su intento de llevarse lo mejor posible de su visita.

En 1995, cuando el Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, ya había ganado las siete Libertadores y jugó por primera vez copa en Montevideo fuera del Centenario, yo era uno de los miles que estaba en aquella noche fría en el Tróccoli, esperando el milagro finalmente conseguido de que el equipo de barrio, le ganase a un coloso de América. Me explotó el corazón cuando el gol del pintor Jacinto Cabrera, porque yo sabía bien ante quién estaba jugando aquel equipo de barrio.

Anoche, cuando en las antípodas de la concepción de equipo de barrio, de equipo de pueblo, Torque -un club legalmente constituido, pero sin el empuje de muchachos que hubiesen necesitado institucionalizar su pasión por el fútbol-, jugó con Independiente, flotaba igual algo de eso; de la búsqueda de un resultado épico ante un gigante.

Estuvo cerca, muy cerca el equipo celeste, al que le faltaron solo un par de minutos para cerrar un partido que lo hubiese llevado a quedar con muy buenas posibilidades de pelear el grupo, pero no pudo.

Torque hizo un buen primer tiempo, con un insospechado -para algunos- 76% de posesión de pelota y, aunque no pudo ser agudo en el área rival, igual terminó ganándolo 1-0 con gol del neuquino Gustavo del Prete.

En la segunda parte, el elenco de Marini tuvo menos la pelota, pero pudo haber tenido situaciones más propicias de gol. Falló siempre en el penúltimo pase, y eso con un grande de verdad no se puede hacer.

Independiente, con uno menos por la expulsión por roja directa de su mediocampista Juan Pacchini, no cejó en su esfuerzo por atacar como pudiera y, aunque no lograba situaciones propicias para el empate, se advertía que no se daría por vencido. Torque siguió haciéndolo bien, aunque un poco más incómodo por un tipo de juego al que no está tan acostumbrado y parece no se le dá bien: el de tratar de sostener de una manera distinta a como juega casi siempre, una victoria que parecía, y era, vital.

A lo último, un penal de atrás de Diego Arismendi, permitió el remate inapelable de Jonathan Herrera que terminó poniendo el 1-1, y mantiene a los rojos en el liderazgo con tres unidades de ventaja sobre los montevideanos y sobre Bahía, que aún debe jugar frente a Guabirá.

## Detalles Copa Sudamericana-Grupo B

Estadio: Parque Viera.

Árbitros: José Méndez (Paraguay), Milciades Saldivar (Paraguay) y Carlos López (Venezuela). Cuarto árbitro: José Argote (Venezuela).

Torque (1): Cristopher Fiermarín, Franco Pizzichillo (70′ Agustín Peña), Diego Arismendi, Yonatthan Rak (79′ Joaquín Pereyra), Andrew Teuten, Marcelo Allende (70′ Sebastián Guerrero), Santiago Scotto, José Álvarez, Santiago Rodríguez (70′ Franco Catarozzi), Gustavo Del Prete, Darío Pereira. Entrenador: Pablo Marini

Independiente(1): Sebastián Sosa, Juan Di Lorenzo (65′ Domingo Blanco), Javier Ostachuk, Ayrton Costa, Fabricio Bustos, Juan Ignacio Pacchini, Adrián Arregui, Lucas Rodríguez (45′ Thomas Ortega), Alan Soñora (45′ Alan Velasco), Braian Martínez (75′ Sebastián Palacios), Jonathan Herrera. Entrenador: Pedro Monzón

Goles: 42′ Gustavo Del Prete – de Penal (T), 91′ Jonathan Herrera – de penal- (I).

Expulsados: 54′ Juan Ignacio Pacchini (I), 61′ Silvio Romero – estaba en el banco de suplentes-(I)