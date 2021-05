Lewis Hamilton ganó en el Circuito de Barcelona y aumentó a 14 puntos su ventaja sobre Max Verstappen en el campeonato 2021 de Fórmula 1. Valtteri Bottas, en el segundo Mercedes, llegó tercero, con lo que se consolida la ventaja del equipo en la tabla de constructores.

El sábado Hamilton había conseguido su pole position número 100, por lo que partió en punta, pero fue superado en la primera curva por Verstappen, que logró mantener a raya al campeón hasta el primer cambio de neumáticos. Después de la parada en boxes, Hamilton era claramente más rápido, pero no lograba superar al neerlandés. Faltando un tercio para terminar la carrera, su equipo decidió pararlo una vez más por gomas nuevas, mientras que Red Bull optó por no detener a Verstappen y hacerlo llegar hasta el final con el mismo juego de neumáticos.

Con ese planteo, Hamilton tenía que descontar un segundo por vuelta para alcanzar a Verstappen en el último giro, pero lo consiguió mucho antes. Una vez superado, el neerlandés paró por gomas frescas, para intentar obtener el punto extra por dar la vuelta más rápida, que efectivamente realizó en la penúltima vuelta.

Tras el trío de punta llegó Charles Leclerc y su compañero de equipo Carlos Sainz, locatario, arribó séptimo, lo que redondeó un buen fin de semana para Ferrari, que superó a McLaren en la disputa por ser “el mejor equipo del resto”.

Quinto llegó Sergio Pérez en el segundo Red Bull. El mexicano no termina de consolidarse en su nuevo auto, y ello no solo perjudica la puntuación del equipo, sino también el desempeño en carrera de su compañero Verstappen, dado que, en los hechos, sus rivales de Mercedes manejan mayores opciones de estrategia, al contar con dos pilotos en punta, mientras Red Bull no puede hacer jugar a Pérez en la batalla táctica.

Así, en esta cuarta fecha del torneo, los mercedarios confirmaron una hegemonía como constructores que entra en el octavo año. Son buenas noticias para sus seguidores, pero no para el interés del campeonato, que en sus primeras disputas había insinuado una mayor cercanía entre Hamilton y Verstappen. En quince días la categoría vuelve a Mónaco después de dos años, y todo el mundo ansía medirse en la pista más distinta y difícil del calendario.