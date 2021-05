Ya hay una primera nómina que llega a los clubes del exterior para que, en cumplimiento con la normativa FIFA, estén en conocimiento de que esos futbolistas pueden ser citados para las eliminatorias de junio, y a posteriori para la Copa América.

La reserva de 24 jugadores que actúan fuera del país por parte de Óscar Tabárez es para los dos partidos de la clasificatoria mundialista para Catar 2022. Estos dos partidos corresponden a las fechas séptima y octava, cuando se debían jugar la quinta y la sexta, lo que consagra una violación de la competencia establecida. Se jugarán el 3 de junio, cuando Uruguay enfrente a Paraguay en Montevideo, y el 8 de junio, ocasión en que los celestes jugarán con Venezuela en Caracas. El tema es que esta vez hay dos listas que confluyen en una misma. Por un lado están los jugadores que jugarán las Eliminatorias mundialistas y, por el otro -y a su vez por el mismo-, los futbolistas que quedarán habilitados para jugar la Copa América que comenzará el 13 de junio. Esa gran lista, que seguramente englobe a estos 24, más Edinson Cavani, y 25 futbolistas más, que también pueden ser de ligas de otros países, deberá afinarse el 10 de junio a una nómina de 23, en la que necesariamente deberá haber tres arqueros.

En la lista de reserva para la eliminatoria vuelve a aparecer, después de más de un año, el histórico arquero Fernando Muslera, que en 2020 sufrió una feísima doble fractura de tibia y peroné que lo alejó de las canchas hasta este año.

Otro retorno es el de Matías Vecino, que por problemas en su rodilla no había podido estar en los partidos de Eliminatorias que se jugaron en 2020.

Quien podría confirmar su primera citación es el mediocampista de Santos de Torreón, Fernando Gorriarán, que nunca jugó con la celeste mayor, pero llegó a ser campeón panamericano en Toronto 2015.

Primeros nombres

Los arqueros reservados son Fernando Muslera (Galatasaray, Turquía) y Martín Campaña (Al Batín, Arabia Saudita). Para jugar en posiciones defensivas están Diego Godín (Cagliari, Italia), José María Giménez (Atlético Madrid, España), Sebastián Coates (Sporting, Portugal), Ronald Araújo (Barcelona, España), Martín Cáceres (Fiorentina, Italia), Damián Suárez (Getafe, España), Matías Viña (Palmeiras, Brasil). En el medio podrán actuar Mauro Arambarri (Getafe, España), Lucas Torreira (Atlético Madrid, España), Rodrigo Bentancur (Juventus, Italia), Matías Vecino (Internazionale, Italia), Federico Valverde (Real Madrid, España), Fernando Gorriarán (Santos Laguna, México), Nahitan Nández (Cagliari, Italia), Nicolás de la Cruz (River Plate, Argentina), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil). Los delanteros son Brian Rodríguez (Almería, España), Maximiliano Gómez (Valencia, España), Cristhian Stuani (Girona, España), Darwin Núñez (Benfica, Portugal), Luis Suárez (Atlético Madrid, España), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, México).

Edinson Cavani no está entre estos 24 nombres, porque administrativamente no puede estar en una lista donde se reservan jugadores de manera específica para dos partidos en los que el salteño no puede jugar, dado que tiene dos partidos de suspensión por la expulsión ante Brasil en la cuarta fecha de la eliminatoria. No obstante ello, el salteño seguramente sí estará en el Complejo Uruguay Celeste el miércoles 26 de mayo, cuando comiencen los preparativos para los dos partidos de eliminatoria y para los 8,7, 6, 5 o 4 partidos que los celestes jugarán en la Copa América, que tendrá lugar desde el 13 de junio al 10 de julio.

La próxima semana se conocerán los futbolistas del campeonato local que integren la nómina definitiva -es factible pensar que por lo menos el tercer arquero será alguien que juegue en el Campeonato Uruguayo-, y tal vez algunos futbolistas más que quedarán a la espera de la confirmación de la lista definitiva para las Eliminatorias y para la Copa América.