La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional atendió el pedido de varios de sus clubes y postergó para el martes 1º de junio el comienzo de su temporada 2021, en el año en que en simultáneo participarán más campeones del Uruguayo de la A (Rampla Juniors, Defensor Sporting y Danubio). El miércoles ocho clubes de la B habían solicitado la convocatoria de un Consejo de Liga de Segunda División Profesional para que tratara y resolviera la prórroga por una semana del inicio del Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional.

La solicitud de Uruguay Montevideo, Racing, Rocha, Cerro, Danubio, Rampla Juniors, Villa Teresa y Juventud de Las Piedras se basaba en el “hecho de que se comunicó por la Asociación Uruguaya de Fútbol que no se va a proceder a la vacunación de todos los jugadores de los planteles de los clubes de la Segunda División profesional con anterioridad a la fecha que se había fijado, 24 de mayo. Es un hecho notorio que la situación sanitaria es sumamente grave, los contagios a nivel comunitario no han cedido, por lo que básicas razones humanitarias justifican la prórroga que se peticiona. Es de especial consideración la situación de Danubio, club que a la fecha padece siete jugadores cursando la enfermedad, situación que en la actual coyuntura puede verse replicada en otros clubes. A dicha razón se adiciona, que la anunciada fecha por la AUF para la vacunación de todos los jugadores de la división al próximo viernes 28 de mayo no es lejana, y efectuada tal actividad, se podría iniciar el campeonato uruguayo de Segunda División profesional como originalmente era la intención, es decir, con todos los jugadores al menos con una dosis aplicada, lo cual justifica aún más la solicitud de la prórroga que se peticiona”.

La Mesa de la Segunda División tomó por válidos estos argumentos y entendió que la situación sanitaria actual los profundizaba; efectuó una ronda de consultas y, considerando la situación sanitaria, en especial la de Danubio –que tiene siete casos-, la vacunación para los jugadores de la divisional, que será desde el viernes 28, y los planteos económicos realizados, resolvió prorrogar el inicio del campeonato hasta el martes 1º de junio.

Este jueves se había sorteado el calendario del torneo, que comenzará con estos partidos: Albion-Cerro, Villa Teresa–Juventud, Racing–Uruguay Montevideo, Atenas–Rampla Juniors, Central Español–Danubio, Defensor Sporting–Rocha.