El Atlético sigue puntero, escoltado por el Barcelona. El único que le puede arrebatar la punta es el Real Madrid, que juega mañana contra el Sevilla.

El resultado es el reflejo perfecto del desarrollo del partido. Poco juego ofensivo, sobre todo del local, que era el que más necesitaba la victoria.

Idolo indiscutible

Lo más interesante del encuentro fue la vuelta de Suárez al Camp Nou, esta vez de visitante. Antes de que comenzara el partido, el equipo culé emitió imágenes del delantero convirtiendo algunos de sus goles, con una presentación en su honor.

Luisito se fue de Barcelona siendo el tercer máximo goleador histórico. En seis temporadas marcó 198 goles en 283 partidos y dio 97 asistencias. Fueron 18 goles en Champions League y más de 70 por La Liga.

Levantó 4 Copas en La Liga, 1 Champions League, 4 Copas del Rey, un Mundial de clubes, una Supercopa Europea y 2 Supercopa Española.

Poco y nada

El sol acompañó la jornada en el estadio culé. Millones de personas alrededor de todo el mundo se dispusieron a mirar el partido más importante del fin de semana.

Los primeros 30 minutos no colmaron la expectativas de nadie: no pasó nada. Los dirigidos por el holandés Koeman no lograban gravitar en ataque ya que el visitante bien parado en el fondo pudo controlar a sus máximos exponentes en la ofensiva.

A los 18” Saul se combinó con Mario Hermoso, quien levantó un centro rastrero al corazón del área, Piqué desvió el remate de Correa que podría haber abierto el marcador.

En un partido chato en el que ninguno de los dos sobresalía en el juego, era el Atlético el que más proponía en la cancha. No solo porque el Barcelona no lo atacaba con profundidad, sino porque las más claras estuvieron del lado del equipo colchonero.

A los 33”, luego de una aproximación al área del conjunto visitante, sorprendió Suárez por izquierda definiendo al primer palo; nuevamente Ter Stegen -muy bien parado- respondió.

El fuerte de los de Simeone fue atacar por la banda izquierda, espacio en el que el Barcelona se mostró más débil en la defensa. Suarez probó nuevamente de cabeza a los 37”.

Recién faltando cinco minutos para el final de la primera parte apareció Messi, con su clásica diagonal desde la banda derecha hacia el centro, para definir de zurda y Oblak respondió de manera excepcional a lo que fue su primera intervención en el partido.

El complemento llegó con Suárez intentando junto a Carrasco; parecían estar advirtiendo, pero no pudieron abrir el marcador.

Barcelona presionaba arriba pero la visita estaba bien parada, tenía en Carrasco su elemento más incisivo a la hora de pasar al ataque.

El segundo tiempo se diferenció del primero porque tuvo más intensidad e intención a la hora de atacar, pero no hubo un dominador claro y teniendo en cuenta las posiciones de cada uno en la tabla, el Atlético se conformó mucho más con el empate.