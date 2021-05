Creo que nadie sabe cuánto podrá durar la historia de Torque. A veces esos clubes que no se levantan desde el agrupamiento barrial, desde un colectivo solidificado por la mancomunión de otros pares, desde una institución que los cobije, no tienen asegurado el futuro. El Torque con ese nombre chic que se consiguió ahora de Montevideo City, y algún billete que debe de venir desde Manchester, seguramente tiene a mediano plazo un sustento asegurado. En la consideración de muchos amantes del fútbol eso no sería nada.

Sin embargo hay otra condición que no pasa inadvertida del equipo celeste, y que puede ser el sostén, la viga que mejor sostenga la historia: juegan bien, son ambiciosos, son solidarios, y creen en una forma de juego que no nos es común.

Ayer Torque consiguió su más importante triunfo internacional, si ponderamos que ganar de atrás en Brasil, y ante un equipo que al minuto ya estaba ganando 1- 0 , eleva el grado de dificultad , comparándolo con el triunfo de una semana atrás en Montero, Bolivia, ante Guabirá.

Torque tenía que ganar en Salvador, Bahía, para por los 90 minutos de partido mantener una esperanza. Torque tenía que ganar y de que forma ganó! Fue 4-2 con un partido estupendo en una instancia determinante como lo es ser seguro y paciente ante la adversidad.

Arrancó al minuto ganando Bahía. Los riesgos del sistema: Guruceaga jugó mal , la robaron muy encima del área y pimba gol de Thonny Anderson.

No se cayó, y jugó como si estuviera 0 – 0. Tenía que ganar, y empezó a atacar, a visitar el área brasileña, hasta que un pase filtrado a Gonzalo Pizzichillo hizo que el sanducero le remachara el arco a Mateus Claus. Uno a uno y a otra cosa, a seguir, hasta que el Pepe Álvarez, jugadorazo por izquierda dio una asistencia de gol para que Santiago Scotto pusiera el 2- 1.

Torque jugaba con autoridad de buen juego , superando a los bahianos que además a esa altura ya estaban con uno menos por la expulsión por doble amarilla de Matheus Bahia.

¡No de nuevo, decía!

¿Pueden creer que empieza el segundo tiempo y otra vez lo vuelven a embocar a Torque? Pelota muy bien cruzada para Nino Paraiba , que sobre la salida de Guruceaga definió con exquisitez para el 2- 2.

Otra vez a remar, pero que bien remada. Bahía quedó con 9 por la expulsión de German Conti a los 10 del complemento, y Torque quedó con 10 por la roja a Guruceaga que salió del área e hizo una falta fuerte.

El equipo de Marini , siguió buscando por fuera, por adentro, tocando y creyendo. Matias Coccaro casi hace el tercero (¿o lo hizo?) en una pelota que no sabemos si entró en su totalidad, pero el gol que hizo pasar de nuevo a Torque llegaría con una maravilla de Yonathan Rak, que cada día lo hace mejor, maradoneando en área extranjera, y mandando un centro que después del cabezazo de Cóccaro al travesaño, fue convertido en gol por el chileno Marcelo Allende.

Habría más porque ya al final del partido en gran corrida el argentino Natanael Guzman puso el cuarto, y por esas cosas no vino el quinto.

Tenía que ganar y ganó. En Avellaneda, Independiente ganó apretadísimo , pero ganó y los de Avellaneda siguen adelante en la Sudamericana. Independiente terminó con 14, Torque con 11, y Bahía con ocho unidades mientras Guabirá cerró sin unidades.

Claro que todos pensamos en aquel empate agónico de los argentinos en Montevideo, que si hubiese ganado Torque con los resultados posteriores hubiera clasificado. Pero ya está.

También está bien sostenida esta parte de la historia que tal vez sea nada más que el inicio. Cancha: Estadio Pituaçú, de Salvador. Juez: Mario Díaz De Vivar. Asistentes: Luis Onieva y Julio Aranda.

Detalles

Copa Sudamericana -Grupo B

Estadio:Pituaçú, Salvador de Bahía

Árbitros:Mario Díaz De Vivar, Luis Onieva, y Julio Aranda. (Terna de Chile).

Bahía (2): Mateus Claus, Nino Paraiba (50′ Renan Guedes), Germán Conti, Luis Otávio, Matheus Bahia, Thaciano (57′ Maycon Douglas), Patrick, Daniel Sampaio (57′ Lucas Fonseca), Rosicley Pereira da Silva (57′ Oscar Ruiz), Thonny Anderson (32’Juninho Capixaba), Rodriguinho. Entrenador: Dado Cavalcanti.

Torque (4): Gastón Guruceaga, Franco Pizzichillo, Diego Arismendi, Yonatthan Rak, Andrew Teuten, Marcelo Allende (82′ Joaquín Pereyra), Álvaro Brun (66′ Cristopher Fiermarin), Santiago Scotto (46′ Natanael Guzmán), Darío Pereira (60′ Matías Cóccaro), Gustavo Del Prete (82’ Santiago Guerrero), José Álvarez. Entrenador: Pablo Marini.

Goles: 1′ Thonny Anderson (B), 25′ Franco Pizzihillo (MCT), 39′ Santiago Scotto (MCT), 46′ Nino Paraiba (B), 77′ Marcelo Allende (MCT), 91′ Natanael Guzman (MCT).

Expulsados: 28′ Matehus Bahía (B), 55′ Germán Conti (B), 64′ Gastón Guruceaga (MCT).