El fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio tiene previsto comenzar el 21 de julio su competición femenina y, un día después, largará la versión masculina. La ceremonia inaugural de los Juegos de la XXXII Olimpíada será posterior al comienzo futbolístico. Se realizará el viernes 23 de julio. La fiesta final se verá el 8 de agosto.

Cuando se conocieron los detalles de los dos torneos, pocos días atrás, la repercusión en nuestro país fue casi inexistente. Puede resultar natural, en tanto no habrá camisetas celestes en esta edición. Los equipos uruguayos no llegaron a clasificar en las dos competiciones realizadas a tal efecto en el ámbito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Más adelante revisaremos esas historias. Antes, es bueno contar qué tan distintos son los Juegos masculinos y los femeninos.

La versión olímpica del fútbol de mujeres es de mucho mayor calidad. Competirán 12 selecciones sin límite de edad, o sea que cada selección podrá ir con su mayor poderío. Es similar, en ese aspecto, a las Copas del Mundo, de las que la última fue jugada en 2019 en Francia con 24 selecciones.

En Tokio estará la élite de la élite, más allá de que falten Alemania y Francia. Sin embargo, el número de participantes, 12, es menor al de su similar masculino, donde competirán 16 selecciones.

La versión masculina utiliza edades de medio término. No es una competición de selecciones absolutas, como la femenina, pero tampoco es una versión juvenil o de promoción. En principio era una sub 23 con posibilidad de agregar tres integrantes mayores. Ahora, en tanto los Juegos Olímpicos se postergaron de 2020 para 2021, la versión masculina será un sub 24, también con tres refuerzos mayores.

Una característica negativa los une. Los torneos clasificatorios de las seis confederaciones que integran la FIFA fueron de variada aceptación de edades de los participantes. Por ejemplo, en masculino en Asia se hizo un sub 23, y en Europa un Sub 21. Y hubo otras variantes.

Resumen: más calidad y menos participantes en femenino, un formato amorfo poco explicable en masculino.

Cómo fue que uruguayos y uruguayas no clasificaron

Colombia fue la sede del Torneo Preolímpico Sub-23 de la Conmebol, entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020. Los primeros dos equipos se clasificaron para el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino Tokio 2020. La selección uruguaya, con la dirección técnica de Gustavo Ferreyra, quedó tercera, detrás de Argentina (campeón) y Brasil (subcampeón). En el cuadrangular final perdió con Argentina (3-2), empató con Brasil (1-1) y le ganó a Colombia (3-1), en ese orden.

La clasificatoria femenina de la Conmebol puede calificarse de absurda, al haberse realizado con clasificaciones múltiples en un solo torneo. Así se implementó en 1998, cuando se realizó el primer sudamericano femenino con asistencia de sus diez federaciones, un sistema clasificatorio que no ha ayudado al progreso del fútbol femenino sudamericano.

El Campeonato Sudamericano –desde 2010, la Copa América- se utiliza para las clasificaciones a la Copa del Mundo, a los Juegos Olímpicos y a los Juegos Panamericanos. Todo a la vez. Y, además, ese torneo se realiza con un interregno abusivo, ¡cada cuatro años!

Por supuesto que esa alargada periodicidad de un solo torneo cuatrienal para clasificar a tres justas mundiales o regionales no incentivó la existencia de procesos de selección que pudieran estimular a las jugadoras sudamericanas. Las competiciones internacionales crean oportunidades, derraman organización. Debido a ese formato, seguido por casi un cuarto de siglo, el progreso competitivo ha sido muy lento.

Por eso, desde estas páginas y en todo el fútbol femenino uruguayo se recibió con mucha satisfacción la decisión tomada por la Conmebol en diciembre pasado, de comenzar a jugar la Copa América cada dos años a partir de 2024. En 2022 se jugará la última del régimen cuatrienal.

Uruguay afuera y muchos matices en la Copa América Femenina 2018

Lo dicho anteriormente sirve de introducción necesaria para revisar someramente cómo fue que la Copa América Femenina de 2018 nos dejó fuera de los próximos Juegos de Tokio y también de la Copa del Mundo y los Panamericanos.

En esa oportunidad, en Chile, la selección quedó afuera de todo –como en oportunidades anteriores, salvo en 2006, cuando se clasificó a los Juegos Panamericanos- en cuatro partidos. Reitero: ¡cuatro partidos en cuatro años!, disputados en nueve días.

Así es la síntesis numérica del Grupo A: dirigidas por el entrenador Ariel Longo, las celestes cayeron con Colombia 7-0, empataron con Perú 1-1, y perdieron con Chile 1-0 y con Paraguay 2-1, en ese orden.

En la ronda final, Brasil (campeón) hizo 9 puntos, Chile (subcampeón) 4, Argentina 3 y Colombia 1.

Brasil y Chile clasificaron directamente a la Copa del Mundo Francia 2019. Brasil accedió también a los Juegos de Tokio. El tercero (Argentina), el cuarto (Colombia) y el quinto (Paraguay) fueron a los Panamericanos Perú 2019, que ganaron las colombianas.

Es interesante ver cómo dos selecciones llegaron a clasificar a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos mediante repechajes.

Argentina, como tercero de la Copa América, ganó el repechaje mundialista ante Panamá (4-0 y 1-1) y, por eso, hubo tres representantes sudamericanos en Francia 2019: Brasil, Chile y Argentina.

Hace pocos días, el 10 y el 13 de abril, Chile ganó un lugar en los Juegos Olímpicos al ganarle a Camerún (vicecampeón de África) en una serie de dos partidos jugados en el terreno neutral de la ciudad de Antalya, en Turquía, 4-0 y 1-1. Fue decisiva en esa victoria muy festejada en su país la actuación de la golera y capitana chilena, la afamada Christiane Endler (29 años), profesional en París Saint-Germain.