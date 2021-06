No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El foiling es la tecnología que permite a los veleros navegar sin que sus cascos contacten con el agua. Cuando esto sucede, la velocidad se incrementa sensiblemente, debido a que el rozamiento del velero con el agua es mínimo y sólo tiene cuatro puntos de contacto, correspondientes a las orzas (foils) y los timones, que son diseñados valiéndose del principio de sustentación para elevar el peso del velero.

La sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido, de dirección perpendicular a la dirección de la corriente incidente. Para este caso de un velero que avanza sobre la línea del horizonte, la sustentación es una fuerza que opera en sentido opuesto a la gravedad. Cabe agregar que la propulsión a vela es otra aplicación del principio de sustentación.

Estos veleros pueden llegar a navegar a una velocidad dos veces mayor que la del viento. Esto se debe a que se crea un “viento aparente”, suma vectorial del viento real más el viento generado por la velocidad del barco que resulta en un impulso mayor.

El Nacra 17 hará su segunda aparición en Juegos Olímpicos, pero será la primera en su diseño “volador”. Pablo Defazio y Dominique Knüppel serán los representantes uruguayos en la clase, que estará compuesta por una flota de 20 barcos.

El barco

Eslora: 5 metros

Manga: 2,60 metros

Peso del barco: 164 kilos

Peso ideal de los tripulantes: 143 kilos

Mástil, timones, orzas y cascos, construidos de fibra de carbono, material ligero y resistente.

Las velas

Superficie de las velas: 38,15 m²

Mayor: 14,65 m²

Foque: 4 m²

Spinnaker: 19,5 m² (sólo se utiliza con viento a favor)

El trimado (darle forma) de las velas es una de las tareas más relevantes al navegar. Al modificar la forma de las velas y su ángulo respecto del eje del barco se modifica la incidencia del viento y la fuerza que este ejerce.

Velocidades

Velocidad máxima estimada: 27 nudos (50 km/h)

Velocidad promedio en popa (viento a favor): 20 nudos (37 km/h)

Velocidad mínima para foilear: 12 nudos (22 km/h aprox.)

Si la velocidad no es constante, el velero no puede volar de forma constante, por lo que las condiciones de mucho oleaje no son ideales para la navegación foileando.