No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las Eliminatorias Sudamericanas siempre se han presentado como uno de los torneos más complicados para conseguir la clasificación al Mundial. Habiéndose disputado un tercio de la corriente edición, podemos analizar algunos datos generales e individuales del presente torneo.

A las dificultades de siempre es necesario agregarle el contexto actual, una pandemia mundial que forzó a que el torneo fuera suspendido momentáneamente y los partidos se tuvieran que reagendar, incluso con cambios en el orden del fixture.

También repercutió en las citaciones de las selecciones, que en muchos casos no pudieron contar con todos sus jugadores debido a contagios de covid-19. Esta situación llevó en muchas ocasiones a que jugadores con menos experiencia en partidos internacionales hayan sido citados y hayan tenido un debut quizás prematuro en sus países.

Hay cosas que nunca cambian

Brasil está liderando cómodamente estas Eliminatorias, algo que seguramente no extrañe a nadie. Nos tenemos que remontar a las Eliminatorias hacia Corea y Japón 2002 para no ver a Brasil en el primer puesto de clasificación. En las siguientes ediciones siempre se quedó con el primer lugar, exceptuando el camino hacia el Mundial 2014 disputado en Brasil donde, por ser anfitrión, clasificó directamente y no disputó las Eliminatorias.

Tité tomó el mando de Brasil en 2016, luego de que Dunga fuera destituido. Desde su debut no perdió ningún partido por Eliminatorias. Estuvo al frente del equipo en 18 ocasiones, ganó 16 y empató dos. Según la empresa STATS, es la mayor racha invicta para un entrenador de Conmebol en la historia de la clasificación a mundiales. Por si fuera poco, Brasil consiguió mantener el arco en cero en 14 de los 18 partidos.

En estas seis fechas anotó 16 goles, por lo que fue el equipo más goleador, y recibió dos goles, el arco menos vencido. En la edición pasada hacia Rusia 2018 también había cumplido en estas dos facetas, al convertir 41 goles y recibir 11.

Con datos de la empresa Newen Analytics vamos a analizar diferentes métricas para explicar el funcionamiento y rendimiento del equipo. Brasil lidera en cuanto a posesión de la pelota, con un promedio de 66% por partido. Este juego basado en la tenencia del balón lo podemos ver en la cantidad de pases que realiza por partido. Lidera este rubro con 530 pases cada 90 minutos y es el equipo más preciso de las Eliminatorias, con 88,8% de acierto en sus pases.

En ambos rubros es seguido por Argentina, que promedia 54% de posesión y hace 417 pases cada 90 minutos con un acierto de 87,5%. Bolivia es la selección con menor tenencia: 38% de posesión por partido.

Entre los diez jugadores que hacen más pases encontramos cinco de Brasil: Thiago Silva, Marquinhos, Douglas Luiz, Casemiro y Danilo. Se trata de tres defensores y dos volantes centrales, jugadores que mantienen la tenencia de la pelota hasta que la circulación de juego logra desajustar al rival y ahí buscan filtrar pases a los delanteros.

Esto lo podemos observar en los pases hacia el último tercio, donde Danilo, Casemiro y Douglas Luiz vuelven a aparecer entre los cinco principales pasadores, en un rubro liderado por el jugador paraguayo Junior Alonso.

Además, Thiago Silva y Marquinhos son los jugadores más precisos en los pases al último tercio. Esto marca que cuando encuentran el espacio no dudan en jugar hacia adelante para conectar con los jugadores desequilibrantes de ofensiva. Thiago Silva acierta 93% de sus pases al último tercio y Marquinhos, 92%.

Danilo y Casemiro también se encuentran entre los cinco jugadores que realizan más pases progresivos ‒otra métrica liderada por el paraguayo Junior Alonso‒. Los pases progresivos son aquellos que sirven para avanzar en el terreno de juego y, dependiendo la zona de inicio, se mueven una determinada cantidad de metros hacia la zona del arco rival.

Cuando la pelota llega al ataque, Brasil cuenta con algunos de los mejores delanteros del mundo. Entre ellos, Neymar, que se vuelve sumamente peligroso con sus carreras progresivas. Al igual que los pases progresivos, las carreras son aquellas que permiten a un jugador con pelota dominada avanzar varios metros dentro de la cancha.

¿Qué es un pase al último tercio? Dentro del análisis del juego es frecuente la división horizontal del campo de juego en tres partes iguales, donde el último tercio es la última división de la cancha hacia la dirección donde el equipo está atacando. Los pases al último tercio son aquellos que se inician fuera de esta zona y culminan en ella.

Neymar lidera con amplio margen este rubro. Además, es el líder del torneo en cuanto a remates, con cuatro cada 90 minutos, y está tercero en cuanto a acierto de sus remates al arco rival, con 64% de acierto. En este rubro el líder es un compañero de selección, Roberto Firmino, con 67%.

Otra de las principales características de Neymar es su capacidad de superar rivales en el 1 contra 1; es un jugador que hace del regate, del dribbling, una de sus armas más peligrosas. Con 11 regates por partido, es el jugador que más busca encarar a sus rivales, superando al peruano André Carrillo y a Lionel Messi que hacen nueve regates cada 90 minutos.

De ellos tres, Neymar y Carrillo son los más exitosos en esta acción y ganan 58% de sus regates, mientras que Messi supera a sus rivales 47% de las veces. El jugador más desequilibrante en este rubro es Juan Guillermo Cuadrado, que consigue eludir a sus rivales 78% de las veces.

Generar y concretar

Hace mucho tiempo en Uruguay contamos con dos de los mejores delanteros del Mundo: Luis Suárez y Edinson Cavani. Dos jugadores que se mantienen en la élite mundial pero que, como es natural, están llegando a las últimas etapas de su carrera, y eso genera cambios en el estilo de juego y en sus rendimientos.

Estos cambios tienen sus aspectos positivos y otros negativos. La experiencia trae aportes en la lectura del juego, en la inteligencia emocional, en las capacidades de liderazgo dentro de un colectivo, entre otros muchos puntos. También los años, las lesiones, llevan a que los jugadores bajen sus rendimientos en otros aspectos del juego.

A su vez, el contexto sólo nos permitió contar con los dos al mismo tiempo en un único partido de estas Eliminatorias. Fue en el triunfo 3-0 como visitantes frente a Colombia, con goles anotados por Cavani, Suárez y Darwin Núñez.

Ese día fue el que Uruguay anotó más goles en las Eliminatorias. Remató en siete ocasiones, cuatro fueron al arco defendido por David Ospina, por lo que tuvo 57% de acierto en sus remates. Estos remates acumularon 1,39 goles esperados (xG). A los penales se les asigna un valor de 0,76 xG; si restamos este valor al total de lo acumulado por Uruguay, nos deja que se crearon chances con valor de 0,63 xG y se convirtieron dos goles.

¿Qué son los xG? Los goles esperados son una métrica que analiza la calidad de los remates asignándoles una probabilidad de que un intento de esas características termine en gol, basado estadísticamente en cuántas veces una situación de ese estilo terminó concretándose en el pasado.

En estos seis partidos, Uruguay acumula 6,80 xG y anotó siete goles, rindiendo casi a la par de lo que se espera que convierta con las situaciones que genera. Si restamos los penales, se generaron situaciones de 3,76 xG y se hicieron tres goles, rindiendo en esta ocasión un poco por debajo de lo esperado.

Con respecto a las chances que tuvo Luis Suárez, el delantero acumula 3,73 xG y anotó cuatro goles. Todos sus goles fueron anotados desde el punto penal, por lo que si observamos las ocasiones que tuvo Suárez para convertir sin considerar los penales, tuvo oportunidades que acumulan 0,69 xG y no anotó ningún gol. Estas oportunidades las acumuló frente a Paraguay y Venezuela, lo que nos muestra que en los primeros partidos Suárez no tuvo remates por fuera de los penales.

Es que Uruguay es la selección, junto con Chile, que menos remata por partido. Promedian unos siete remates cada 90 minutos, y la celeste tiene el peor porcentaje de acierto de estos remates al arco rival, con 26,1% de remates al arco.

Si lo comparamos con las Eliminatorias pasadas, Uruguay promedió 11 remates por partido, era la séptima selección en cuanto a remates pero la primera en cuanto acierto, acertando el 43.8% de sus remates al arco rival.

¿Qué son los pases progresivos? Son aquellos que sirven para avanzar en el terreno de juego y, dependiendo de la zona de inicio, se mueven una determinada cantidad de metros hacia la zona del arco rival.

Era también la selección que acumulaba un mayor valor de xG por remate, esto nos indicaba que si bien Uruguay no remataba tanto como otras selecciones lo hacía desde zonas con una alta probabilidad de terminar en gol.

Desespera el que no sabe esperar

Las Eliminatorias son un torneo complejo, espaciado en el tiempo y, en este caso, con circunstancias atípicas que están afectando a todas las selecciones. Aunque para algunos todo parezca terrible, la foto de la tabla de posiciones coloca a Uruguay en la cuarta ubicación, la de clasificación directa al próximo Mundial.

Con tiempo y con trabajo, la selección dirigida por Óscar Washington Tabárez va a reconstruir su camino, como lo ha hecho en otras ocasiones, y podremos romper con esta racha de tres partidos consecutivos sin marcar goles, algo que no sucedía de forma oficial desde 1980.

Posiciones