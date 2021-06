No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Hace cuatro años se creó el Club Atlético Cimarrón de Canelones, un equipo de fútbol femenino que, además de abarcar departamento, reunía a mujeres de San José y Florida. Desde Canelones ciudad, Independencia, 25 de Agosto, las mujeres se dirigían a Santa Lucía del Este para jugar al fútbol.

En Canelones no hay liga femenina, por lo que no competían. Intentaron crearla pero “no tuvimos posibilidad porque a los cuadros masculinos de acá no les interesa”, sostiene Mariana Buffa, la entrenadora y presidenta de Cimarronas, que cuenta con la Licencia Pro de entrenadora y fue jugadora de Rentistas y Wanderers.

Entonces fueron a jugar de invitadas a San José, y por eso su escudo dice “Guardián de las tres orillas”. “Es un eslogan que no se va a sacar nunca, porque fueron nuestros inicios y esas raíces queremos que queden”, cuenta la DT.

Horacio Farías, y Mariana Buffa, asistente técnico y entrenadora de Villa Española - Cimarronas. Foto: Natalia Rovira

El equipo estuvo registrado en la Organización de Fútbol del Interior (OFI) durante dos años. En ese contexto jugaron la Liga de San José, pero desde hace tiempo buscaban dar otro paso, entonces decidieron formar parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que les exigía estar representadas por un equipo ya existente. Hablaron con Villa Española y entre las directivas llegaron a un acuerdo para que las Cimarronas pasen a jugar bajo el nombre de ese equipo.

“Se unen la valentía y coraje de las Cimarronas con la fuerza y alegría de todo un barrio”, posteó el Villa en sus redes.

A Villa Española le sirve la fusión para cumplir con la normativa Conmebol, que indica que los equipos masculinos deben tener un par femenino para participar en la competencia internacional. “Pegamos muy buena onda, teníamos otros clubes en la vuelta para poder representar pero decidimos poner las fichas al Villa”, cuenta Buffa.

Bien plantadas

Actualmente el cuadro cuenta con un cuerpo técnico completo. Además de la entrenadora forman parte la preparadora física María Eugenia Facet, la psicóloga Carla Faruelo y el ayudante técnico Horacio Farías. Entrenan los miércoles frente al Antel Arena y los sábados en el complejo La Familia.

El plantel está conformado por 26 jugadoras y aspiran a ser 30, la cantidad máxima que se puede fichar en la AUF. Actualmente sólo cuentan con la primera categoría; para el año que viene tienen pensado agregar más.

Entrenamiento de Villa Española - Cimarronas, frente al Antel Arena. Foto: Natalia Rovira

Melisa Murias es la golera del equipo. Su acercamiento al fútbol se dio de una forma poco usual. En setiembre del año pasado, el entrenador de Progreso la invitó a jugar un amistoso porque ninguna de sus dos goleras podía estar y quería que las demás jugadoras vivieran la experiencia en cancha.

Melisa ‒que había practicado vóleibol, gimnasia artística y patín‒, aceptó creyendo que no iba a hacer las cosas bien, y advirtió: “No voy a atajar nada, nunca toqué una pelota en mi vida”. Pero la primera bola que llegó al arco terminó en sus manos, luego de tirarse al piso en el momento justo y con precisión. Así continuó, con un gran desempeño durante todo el encuentro. Entonces, al finalizar la jornada, la capitana la invitó a ser parte del equipo y aceptó.

Este año se están formando, se ven muy bien, con muchas ganas de jugar. “Recibimos muy bien la noticia de sumarnos a Villa Española porque queríamos que el proyecto siguiera. Actualmente la mayoría somos de Montevideo y eso nos facilita. El equipo es bien diverso, hay adolescentes y adultas”, cuenta Melisa, quien con 23 años descubrió su pasión. “Quiero aprender, tengo todo para defenderme y me encantaría llegar a ser una gran golera”.

El plantel de Villa Española - Cimarronas. Foto: Natalia Rovira

Aspirando a más

El conjunto sueña en grande y uno de sus objetivos es crear una ciudad deportiva con la finalidad de ofrecer a las jugadoras un espacio adecuado a sus necesidades. Este proyecto fue presentado en la Expo Fútbol del Latu en 2018. “Ha costado mucho, porque la gente no ayuda mucho cuando se trata de fútbol femenino. Necesitamos que el club sea vistoso, que se nos reconozca. En OFI tenemos un currículum intachable jugando, y ahora la idea es hacer lo mismo pero en la AUF”, sostuvo la entrenadora.

El principal objetivo, que va de la mano, es que las jugadoras sólo se dediquen a jugar al fútbol y no tengan que trabajar en paralelo. “Queremos hacernos conocidas y pagarle al plantel para que vivan del fútbol como profesionales, y así darles un futuro a las mujeres deportistas”, finalizó.