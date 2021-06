No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Desde el Centro de Referencia Amigable (CRAM) de la Facultad de Psicología, un servicio universitario de atención psicológica para personas LGBTI residentes en Uruguay (en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, Mides), crearon una campaña de sensibilización en el fútbol uruguayo profesional, en el marco del nuevo aniversario del Día Internacional del Orgullo LGBT+.

La movida tiene como objetivo mostrar que el fútbol también puede ser un espacio amigable y de aceptación a la diversidad en todas sus formas, además de luchar por un fútbol que combata todo tipo de discriminación.

La meta es combatir el núcleo persistente de homofobia y heteronormatividad, proteger principios como la igualdad y la no discriminación, y brindar un apoyo simbólico a toda la comunidad LGBT+ del país y a los jugadores profesionales autoidentificados como gays o bisexuales, según explicó Rosa Méndez, gerenta de la división de promoción sociocultural del Mides.

Partieron de la “Guía de la FIFA de buenas prácticas en materia de diversidad y lucha contra la discriminación” como base, en la que se detalla una serie de principios que conforman lo que se denomina “FIFA 2.0: el futuro del fútbol”.

Con el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación Uruguaya de Fútbol, dejaron a criterio de cada club, tanto de la primera como de la segunda división profesional, la opción de sumarse con las acciones planificadas: los capitanes de cada equipo saldrán a la cancha con los colores de la diversidad en la cinta y algunos futbolistas participaron en contenidos audiovisuales que serán difundidos en las próximas horas.

Fútbol e identidad

“Creemos que el fútbol es una oportunidad en el marco del mes del orgullo, sobre todo el ámbito del fútbol profesional, que pocas veces ha estado en el centro de las campañas de sensibilización y concientización sobre esta temática, y no sólo es el deporte más practicado sino que forma parte de nuestra identidad nacional, por lo que es una herramienta útil para difundir valores y para el cambio social”, explicó Gonzalo Gelpi, coordinador técnico de CRAM.

Esta acción se llevará a cabo promoviendo valores a través de los referentes; “los seguidores y seguidoras del fútbol pueden llegar a repensar determinados discursos y prácticas heteronormativas y homolesbotransfóbicas en base a que sus modelos de referencia y sus ídolos defiendan y apoyen la causa”, sostuvo.

Esta campaña se ha realizado en varias ligas a nivel mundial como la Bundesliga, la Liga Española y la Premier League. Pero a nivel regional es la primera.

“Eso demuestra los avances legales y culturales que ha tenido Uruguay en este tema en la ultima década y media aproximadamente; actualmente hay una mayor aceptación social de la homosexualidad tanto masculina como femenina, aunque hay un núcleo duro persistente aún de transfobia”, consideró Gelpi.

Si bien el mensaje es simbólico, tiene mucho peso que lo transmitan futbolistas profesionales que se mueven en uno de los ambientes más machistas de la sociedad. Además de querer generar un impacto en la población, también buscan construir un fútbol más igualitario e inclusivo y promover el acceso a la cultura para todas y todos, “entendiendo que el fútbol es parte de la cultura y que muchas personas, por su expresión o identidad de género o su orientación sexual, sienten que no tienen la posibilidad de acceder o que tienen riesgo de sufrir violencia y discriminación”, explicaron.

A su vez se apoya a esos futbolistas profesionales que están identificados dentro de la comunidad LGBTI y que aún son reprimidos por la estructura heteronormativa y homofóbica que permea a la sociedad en general y en profundidad al mundo del fútbol. “Esto de los rasgos masculinos como exacerbados... viven una sexualidad desde el silencio, desde la clandestinidad, y que sus colegas salgan a dar apoyo es fundamental para poder cuidar su salud mental y también para demostrar que no es que no nos importan; nos importa la comunidad en general y también los deportistas de élite que lamentablemente tienen que vivir su sexualidad desde el silencio”, expresó Gelpi.

Compromiso y acción

Durante todo el fin de semana se difundirá esta iniciativa a través de un hashtag en redes sociales, posteos con videos de jugadores e intervenciones en las canchas de fútbol en todos los partidos de esta fecha tanto de la A como de la B.

Otra de las acciones a mediano plazo es fomentar la creación de comisiones de género, diversidad e inclusión dentro de los clubes, para que esté presente este tema y que se gestionen actividades de sensibilización para todo el entorno de cada centro. Se trata de promover la educación de derechos humanos a través de los principios de igualdad y no discriminación.

Desde la organización aclararon que trabajaron con el debido cuidado de los deportistas que decidieron acompañar en esta campaña para que no tengan problemas contractuales ni de marketing; “aclaramos que el hecho de que apoyen la causa no significa que formen parte de la comunidad, no va por ahí; se han sumado porque sienten que hay que luchar por una sociedad mejor, más igualitaria y por un fútbol más incluyente”, explicaron.

La realización de este proyecto surge para concientizar sobre la homofobia como problema social que nos afecta a todos, independientemente de nuestra orientación sexual, “entonces que los futbolistas se comprometan y apoyen esta causa hace que la gente desde el otro lado de la pantalla piense, reflexione y se concientice a través de sus ídolos o referentes”.