-¿Qué espacio hay?

-El que te dé para contar en 3 minutos de juego.

-Entonces lo que elijo es narrar la acción de los primeros 30 segundos de partido, cuando Wanderers estuvo a centímetros de abrir el marcador en una corrida de Renzo López que fue salvada por Nicolás Marichal y, en el rebote, el remate de Quagliatta no llegó a entrar; y después la jugada del minuto tres, cuando después de casi llegar el gol, vino un córner en el que Gabriel Neves mandó un centro medido para que apareciera una vez más, como todos los días, como todos los partidos, con un cabezazo oportuno, ideal y preciso, Gonzalo Bergessio para anotar el primer gol del partido para los tricolores.

¿Puede un solo individuo, una onceava parte de un colectivo, ser la razón única del objetivo logrado? No, está claro que no. En una competencia colectiva esas cosas no pasan, pero lo que sí sucede es que haya un futbolista determinante, que, bien sostenido por el resto de sus compañeros, se transforme en la esencia de la victoria y, a veces también, del campeonato, del año o de su era.

Podría ser el caso del cordobés Gonzalo Bergessio, que ayer superó, en la selecta lista de goleadores históricos de Nacional, a la última gran referencia goleadora, el panameño Julio César Dely Valdés, e igualó en goles por el Uruguayo a Luis Artime.

Sólo los viejos hinchas tricolores pueden aquilatar la medida de esa marca. El número 9 de Nacional hizo en los 75 minutos del partido que Nacional le ganó a Wanderers tres goles, con los que el colíder del Apertura venció 3-0.

La gestión excepcional de Gonzalo Bergessio en el partido y en la temporada, en la que lleva 11 goles en siete partidos, es parte de la explicación de un triunfo que fue construido después de aquel gol inicial frente a un rival que le incomodó tantas veces como pudo, pero que no pudo llegar a las redes.

Nacional debió rearmar su oncena debido a los problemas musculares de Leandro Fernández y Pablo García. Alejandro Cappuccio encontró un giro en utilidad y versatilidad, poniendo a Alfonso Trezza de extremo, acompañando esta vez a Bergessio con Maximiliano Cantera como segundo punta y Gonzalo Vega por la izquierda. Eso, más el sostén del medio y el afianzamiento del triángulo final con el impecable Martín Rodríguez, Nicolás Marichal y Guzmán Corujo, son la explicación del triunfo y la campaña del equipo donde juega Gonzalo Bergessio.

Detalles

Torneo Apertura 2021 – 7ª fecha

Estadio: Parque Central

Árbitros: Yimmy Álvarez, Pablo Llarena, Javier Irazoqui.

Nacional (3): Martín Rodríguez, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Nicolás Marichal, Armando Méndez (50' Christian Almeida), Gabriel Neves (69' Joaquín Trasante), Facundo Píriz(69' Andrés D'Alessandro), Alfonso Trezza, Gonzalo Vega (69' Emiliano Martínez), Maximiliano Cantera, Gonzalo Bergessio (87' Guillermo May). Entrenador: Alejandro Capuccio.

Wanderers (0):Ignacio de Arruabarrena, Hernán Petryk (68' Rodrigo Rivero), Juan Felipe Aguirre, Darwin Torres, Mathías Abero, Leonardo Pais, César Araújo, Guzmán Pereira (76' Guillermo Wagner), Nicolás Quagliata, Diego Riolfo (68' Bruno Veglio), Renzo López. Entrenador: Daniel Carreño.

Goles: G. Bergessio 4', 53' -de penal-, 70' (N).