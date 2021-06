No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La clasificación de Pablo Cuevas a los Juegos Olímpicos llega tras varias deserciones, más algunas reglas que impone la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), como la de haber participado en al menos dos llaves por la Copa Davis y un cupo máximo de seis atletas por país, topeado en cuatro por modalidad.

Cuevas disputará sus segundos Juegos Olímpicos tras su paso por Río de Janeiro en 2016. En dichos juegos, Cuevas disputó la modalidad de singles, llegó como número 21 del mundo y fue el 11° favorito. En la primera ronda derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili, 109° del mundo en aquel entonces, 6-3, 6-7 y 6-3, mientras que en segunda ronda cayó frente al brasileño Thomaz Bellucci, 54° del mundo, 2-6, 6-4 y 3-6, finalizando así su primera experiencia olímpica.

El otro antecedente celeste en unos Juegos Olímpicos es el de Marcelo Filippini en Atlanta 1996, donde cayó en segunda ronda frente al 26° del mundo, el italiano Renzo Furlan, 7-5 y 6-2.

Cuevas, que recientemente acaba de anunciar el fin del ciclo laboral junto a Facundo Savio, su entrenador desde 2014, clasificó a Tokio con el ranking del 14 de junio, es decir, 85° del mundo. Este torneo, que dará comienzo el 24 de julio y se extenderá hasta el 1° de agosto, se disputará sobre cancha dura, cemento, en el Ariake Tennis Park de Tokio. Dado que recién terminó parte de la temporada europea sobre polvo de ladrillo y estamos en plena temporada de césped, habrá solamente un torneo previo a Tokio sobre superficie dura: Los Cabos, en México. Esto supondrá un gran cambio para la mayoría de los jugadores y les exigirá una rápida adaptación.

Con la confirmación de Cuevas, Ariel Behar suma chances de poder decir presente por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Si bien la posibilidad está, hay que esperar que, entre otras cosas, la ITF apruebe su participación, ya que durante el período Río-Tokio solamente participó en una llave de la Copa Davis y se requieren dos. De confirmarse su participación, sería no solamente un premio para Behar, que está teniendo la mejor etapa de su carrera, sino un hito para Uruguay, que nunca ha participado en dobles en unos Juegos Olímpicos.

Ellas juegan

Mientras tanto, en Panamá se disputó el play off del grupo 2 de las Américas de la Billie Jean King Cup, ex Fed Cup, donde Uruguay compartió grupo con Bahamas y Costa Rica. El jueves las orientales se quedaron con la primera llave frente a las ticas por 2-1. El primer encuentro fue para las ticas, en el que Juliana Rodríguez no pudo frente a Sofía Pérez y cayó 6-1, 4-6 y 2-6. Las victorias llegaron en el segundo encuentro: Guillermina Grant le ganó a Ariana Rahmanparast 6-3 y 6-2, y el tercero fue en modalidad de dobles, cerrando la serie para las uruguayas con victoria de Grant y Rodríguez por un doble 6-2 frente a Pérez y Rahmanparast.

Con la victoria en el bolsillo, el viernes enfrentaron al combinado de Bahamas y también fue victoria 2-1. Nuevamente Grant obtuvo su punto en singles, esta vez frente a Sydney Clarke, tras vencerla 6-2 y 6-3; Isabella Tiscornia cayó frente a la mejor de ellas, Kerrie Cartwright, 6-7 y 2-6, por lo tanto la serie se definiría en el dobles y las uruguayas, tras perder el primer set 3-6, sacarían su mejor versión y se llevarían los siguientes dos por 6-3 y 6-2, redondeando así un partidazo y quedándose no sólo con la llave, sino que también con el Grupo A.

El premio a estos dos triunfos fue pelear el ascenso al Grupo I de las Américas frente a Ecuador, ganador del Grupo B. Las favoritas eran las ecuatorianas, que mostrarían su superioridad y se quedarían con el ascenso por 2-0, tras las derrotas de Grant y Tiscornia con Paredes y Reasco, respectivamente. Una excelente participación de las jóvenes uruguayas, dirigidas por Daniel Senaldi.

Cancha viva

El lunes comenzará el tercer Grand Slam del año, Wimbledon. Tanto Pablo Cuevas como Ariel Behar, junto con su compañero Gonzalo Escobar, ya conocen a sus rivales. Cuevas hará su debut este lunes en la cancha ocho alrededor de las 13.00 de Uruguay frente al complicado serbio Laslo Djere. Será el segundo enfrentamiento entre ambos, con ventaja para el europeo. Ariel y Gonzalo enfrentarán a Hugo Nys, de Mónaco, y al británico Jonny O'Mara, pero deberán esperar al miércoles para hacer su debut.