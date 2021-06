La selección uruguaya confirmó la lista de 26 convocados para la Copa América de Brasil 2021.

Sergio Rochet, Giovanni González, Camilo Cándido, Brian Ocampo y Facundo Torres son los jugadores del medio local que estarán presentes vistiendo la celeste.

Por supuesto, se destaca el retorno de Edinson Cavani, luego de cumplir dos fechas de suspensión en partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

Fixture de Uruguay en la Copa América

La celeste integra el grupo A junto a Argentina, Chile, Bolivia y Paraguay, jugará en Brasilia, Cuiabá y Río de Janeiro a partir del viernes 18 y tendrá libre la primera fecha. De las cinco selecciones que integran el grupo, cuatro se clasificarán a los cuartos de final del torneo.

18/6 – 21.00 vs. Argentina – Estadio Mané Garrincha (Brasilia) 21/6 – 18.00 vs. Chile – Arena Pantanal (Cuiabá) 24/6 – 18.00 vs. Bolivia – Arena Pantanal (Cuiabá) 28/6 – 21.00 vs. Paraguay – Estadio Nilton Santos (Río de Janeiro)

El plantel celeste 1 - FERNANDO MUSLERA 2 - JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ 3 - DIEGO GODÍN 4 - RONALD ARAÚJO 5 - MATÍAS VECINO 6 - RODRIGO BENTANCUR 7 - NICOLÁS DE LA CRUZ 8 - NAHITAN NANDEZ 9 - LUIS SUÁREZ 10 - GIORGIAN DE ARRASCAETA 11 - CAMILO CÁNDIDO 12 - MARTÍN CAMPAÑA 13 - GIOVANNI GONZÁLEZ 14 - LUCAS TORREIRA 15 - FEDERICO VALVERDE 16 - BRIAN RODRÍGUEZ 17 - MATÍAS VIÑA 18 - MAXI GÓMEZ 19 - SEBASTIÁN COATES 20 - JONATHAN RODRÍGUEZ 21 - EDINSON CAVANI 22 - MARTÍN CÁCERES 23 - SERGIO ROCHET 24 - FERNANDO GORRIARÁN 25 - FACUNDO TORRES 26 - BRIAN OCAMPO

