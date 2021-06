Uruguay y Chile se enfrentarán este lunes en un contexto de adversidades para ambas selecciones. Por el lado de los celestes, las adversidades son deportivas, ya que la competencia comenzó con una derrota frente a Argentina, que prolonga una sequía goleadora de varios partidos. Por el lado chileno, que comenzó bien la copa, con un empate con Argentina y una victoria sobre Bolivia, la cosa está caliente por la indisciplina de sus futbolistas.

Empecemos por casa

Este domingo comparecieron en conferencia de prensa el golero Fernando Muslera y el entrenador de la selección, Óscar Tabárez. Haciendo referencia a su retorno, luego de superar una fractura, Muslera se manifestó “contento por cómo se dio todo”, teniendo en cuenta que mientras estuvo lesionado también se dio el fallecimiento de su madre. Manifestó que se siente “muy enfocado” y resaltó que “es siempre un sueño poder estar compitiendo en alto nivel”.

Con respecto a los pobres resultados que ha obtenido la selección en los dos partidos de Eliminatorias y el debut copero, el guardameta atribuyó la dificultad al conocimiento que tienen los rivales de esta selección. “Saben cómo juega Uruguay y en lo que se está sintiendo más es en el ataque, lo está viendo todo el mundo y es algo que no se puede ocultar”, enfatizó Muslera sobre el principal problema del equipo. Además, al ser consultado, reconoció que el gol sufrido frente a Argentina “fue una distracción nuestra, sin dudas, y se soluciona con más atención“.

“Sabemos muy bien lo que estamos haciendo, se trabaja muchísimo para salir adelante y a partir de todos los errores que se ven adentro del campo se empieza a corregir en los entrenamientos, y es lo que estamos haciendo”, redondeó.

La generación

Por su parte, el Maestro Tabárez hizo un balance del rendimiento del equipo y el dato de la posesión de pelota, que el pasado viernes favoreció a Uruguay. “La posesión de pelota no tiene un valor en sí mismo, es un dato del partido. Sirve si además de una salida prolija, con base en un juego corto, llevamos lo mismo al campo rival y generamos situaciones. Cuando esto último no ocurre se transforma en intrascendente y eso es lo que nos pasó, porque el juego en campo rival ha sido poco y no ha sido relevante, no ha generado una cantidad adecuada de situaciones”, resaltó el entrenador.

Opinó que ese es el problema principal del equipo, ya que considera que aspectos como el rendimiento físico, la entrega y el gasto funcionaron bien. “Este es el partido que nos marca, al enfrentar a un rival directo, [la posibilidad de] acercarnos a los objetivos. Eso pasa por conseguir una victoria”, concluyó sobre lo que está en juego en este encuentro.

Además de palabras elogiosas sobre Martín Lasarte, como entrenador y por su perfil humano, el Maestro resaltó que “en Chile han estado apareciendo algunos jugadores muy interesantes”, entre los que destacó a Erick Pulgar y Ben Brereton. Además, recordó que “tiene a los jugadores históricos que han estado en los mejores momentos de Chile en el campo internacional y tienen vigencia”.

Al rojo vivo

Justamente esta generación chilena no sólo se destaca por sus buenos resultados deportivos, sino también por sus reiterados problemas de disciplina. Si bien se rumoreó con que seis jugadores -entre los que estarían Arturo Vidal, Gary Medel y Eduardo Vargas- habían participado en una fiesta en el hotel con el ingreso de personas externas a la burbuja, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió un comunicado en que reconoce el ingreso no autorizado de un peluquero. “Somos conscientes de lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, sabemos del error que cometimos, lo asumimos”, dijo su capitán Claudio Bravo en conferencia de prensa. Además agregó: “Los actos de indisciplina están en la vida en general. Uno siempre está propenso a equivocarse, nunca está exento de cometer equivocaciones”.

La Conmebol anunció que iniciaría un sumario para investigar la situación, y rápidamente trascendió que los jugadores serían sancionados con multas económicas

En conferencia, Lasarte hizo énfasis en que “la única situación que nos tocó vivir es a la que hicimos referencia [el peluquero]”, luego de haber declarado que “hay una parte que es importante en el aprendizaje de las cosas”.

Con respecto a la repercusión que todo esto pueda tener en el enfrentamiento contra Uruguay y en el resto de la competición, señaló que “tomarlo para el resto de la copa me parece demasiado. Que va a tener una influencia la va a tener, es nuestra misión transformarla en algo positivo”.

Detalles

Hora: 18.00

Estadio: Arena Pantanal

Árbitros:Raphael Claus (Brasil), Christian Lescano y Byron Romero (Ecuador). Árbitros VAR: Rafael Traci (Brasil) y Víctor Carrillo (Perú).

Posibles titulares

Uruguay: Fernando Muslera, Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta, Luis Suárez y Edinson Cavani. Entrenador: Óscar Washington Tabárez.

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Jean Meneses, Eduardo Vargas y Ben Brereton. Entrenador: Martín Lasarte.