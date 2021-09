No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Nacional-Peñarol llega en las primeras de cambio, en la tercera etapa de la primera fase del 26º Campeonato Uruguayo Femenino, y provoca expectativa. Se podrá ver también por la televisación gratuita de AUF TV este domingo a las 11.00.

Nacional comenzó con goleadas apabullantes, 10-0 ante Náutico y 6-0 frente a Danubio. Peñarol también goleó en su debut, 7-0 ante River Plate y, luego, le fue más difícil contra Defensor Sporting, al que le ganó 3 a 1.

Sin embargo, desde el punto de vista del interés por el desarrollo del torneo su importancia es muy relativa porque no será decisivo para nada. Es que el formato de esta edición es idéntico al de 2020, con dos fases muy marcadas y separadas entre sí. Lo único que se busca en la primera parte del torneo es separar los clubes en una línea marcada debajo del quinto lugar. Los cinco primeros lucharán, después, por el título y por un lugar en la Copa Libertadores de 2022, no arrastrando los puntajes logrados en la primera parte. Nada indica que tricolores y aurinegras no estén en los cinco primeros puestos, cualquiera sea el resultado en este domingo.

Nacional tiene, además, otro interés a mediano plazo: la participación en la Copa Libertadores que comenzará el 3 de noviembre. Ya en el momento de jugar el clásico sabrá cuáles serán sus rivales porque el sorteo habrá sido conocido el viernes 24.

Los cinco de abajo en la primera fase disputarán por escapar a las dos últimas posiciones, las que marcan quiénes deberán jugar en la Segunda División en la próxima temporada.

Nombres importantes del ámbito femenino

No hay anuncios previos de formaciones para la ocasión, pero no se esperan sorpresas. En Nacional es casi seguro que actúen dos jugadoras claves que estaban en duda por lesiones. La creativa Micaela Domínguez no pudo ir con la selección nacional a jugar ante Chile la semana pasada –por ese viaje, el clásico y toda la tercera etapa se prorrogó una semana- porque se sintió antes de la salida y Esperanza Pizarro, de gran actuación, vestida de celeste, con dos golazos convertidos en el empate 2-2 también estará a la orden y ha participado en entrenamientos previos, aunque en el partido de la selección también salió sentida media hora antes del final.

Una formación probable que mandará a la cancha el entrenador Diego Testas sería con Agustina Sánchez o Josefina Villanueva; Fátima Barone, Valeria Colman, Antonella Ferradans; Naiara Ferrari, Sabrina Soravilla, Karol Bermúdez, Luciana Gómez, Micaela Domínguez; Esperanza Pizarro y Yamila Badell.

En Peñarol una probable formación que Felipe Rebollo mandará a la cancha del Charrúa podría ser con las juveniles Catia Gómez o Vanina Sburlatti más Shirley Mederos, Florencia Vicente o Sofía Ramondegui, Lola Viera, Lorena Graña; Jemina Rolfo, Sasha Larrea, Denisse Dufau o Pilar González; Stefany Suárez, Lourdes Viana, Belén Aquino.

El partido en el estadio Charrúa contará con el experimentado arbitraje de Silvia Ríos, Daiana Fernández, Belén Clavijo y, como cuarta, Sabrina Blanco.

Otras canchas

En Primera División, adelantarán el sábado Liverpool-Racing en el Charrúa a las 20.00. En el domingo, Fénix pondrá en juego su liderato junto a Nacional y Peñarol, siendo visitante ante Danubio en el estadio María Mincheff, a las 15.00. También jugarán Atenas-River Plate a las 15.00 y Defensor-Náutico a las 20.00, ambos en el Charrúa.

También se disputará la tercera etapa del atractivo torneo de la Segunda División. En auf.org.uy se ven todos los detalles.