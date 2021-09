No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En el primer partido pactado por las selecciones femeninas de Chile y Uruguay las locales vencieron 1 a 0 a última hora de la tarde del miércoles en el Complejo Pinto Durán de Santiago de Chile.

El encuentro fue altamente informal tanto que ambas selecciones no presentaron su fuerza mayor a lo largo del encuentro que se disputó sin público ni prensa y no pasaba de un amistoso internacional que no aportará datos al Ranking FIFA femenino como si lo hará la revancha del viernes.

El único gol fue convertido a los 22 minutos del primer tiempo y se trató de un tiro libre muy bien ejecutado por Rosario Balmaceda.

La información que tuvimos los uruguayos mientras el partido transcurría fue muy escasa; sin televisación ni versión radial se hizo notoria la ausencia de un periodista institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol que no se consideró necesario que allí estuviera como se realiza normalmente, siempre que actúa la selección nacional masculina en el exterior.

La formación inicial de las Celestes fue con Josefina Villanueva (Nacional); Rocío Martínez (Atenas), Yannel Correa (Oviedo), Daiana Farías (Racing de Portugal), Antonella Ferradans (Nacional); Ximena Velazco (Inter PA), Karol Bermúdez (Nacional), Mariana Pion (Wanderers), Stephanie Tregartten (Amanecer de Paysandú); Belén Aquino (Peñarol) y Yamila Badell (Nacional). En el segundo tiempo hubo varios cambios entre ellos los de Sofía Olivera (R. Central) por Villanueva, Pamela González (Granada) por Badell, Laura Felipe (River Arg.) por Martínez y Stephanie Lacoste (Libertad Limpeño, Par.) por Correa al comenzar y, más adelante, también ingresaron Jemina Rolfo (Peñarol), Juliana Viera (Nacional) y Esperanza Pizarro (Nacional).

La revancha se disputará este viernes al mediodía y, en ese caso, el resultado será tenido en cuenta para el Ranking FIFA Femenino por lo cual el internacional amistoso cobrará más importancia.

Ese encuentro se jugará a la hora 12.00 en el Estadio de Santa Laura U.Sek, será televisado por Chile Visión y lo emitirá AUF TV pudiendo verse gratuitamente con la condición de registrarse previamente.