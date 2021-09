No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

No hay dudas que el partido a jugarse entre Peñarol y Defensor Sporting se gana la atención en la nutrida jornada del fútbol femenino de Primera División, a realizarse en el Estadio Charrúa el domingo 12. Ambos equipos ganaron en el debut, las aurinegras 7-0 a River y las violetas 2-1 a Atenas. Este partido será emitido por AUF TV en el horario de las 11.30. La entrada al Charrúa, lamentablemente, será muy restringida. La jornada se abre a las 09.00 con Nacional-Danubio y después sigue con Atenas-Liverpool a las 14.00, River Plate-Fénix a las 16.30 y culmina con Racing-Náutico a las 19.00.

Y el sábado comenzará, también en el Estadio Charrúa, la nueva actividad del fútbol femenino de AUF, la divisional Sub 14. Se abrirá con Danubio-Fénix a las 14.00 y seguirá con Náutico-River Plate a las 16.00 y Racing-Náutico a las 18.00.

La hora de las suspensiones

Por el mal estado de algunas canchas, en AUF no se jugará la segunda etapa de la Segunda División, el torneo de 15 equipos. Tampoco tendrán inicio los torneos juveniles de Sub 19 y Sub 16 por idénticas razones.

En el correr de la semana se había postergado el comienzo de la Copa Nacional de OFI pero en ese caso fue por una razón administrativa. Según el comunicado de la Organización del Fútbol del Interior, “La Mesa Ejecutiva de OFI decidió aplazar el inicio de la 19ª Copa Nacional de Fútbol Femenino en virtud del atraso en validación del carné de deportista”.

La primera etapa de las doce series iniciales estaba prevista para este fin de semana con la participación de 35 clubes.