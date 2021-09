No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Peñarol jugó mejor, pero no lo pudo plasmar en el marcador y desperdició en su casa dos puntos importantes.

“Estoy por llorar” le dijo un hincha a otro, mientras ingresaban por la tribuna Henderson y se encontraban con el establecimiento amarillo y negro, después de más de un año sin poder hacerlo. Algunos carboneros ya habían tenido la suerte, al ver a su equipo por Copa Sudamericana, otros en la pasada fecha en Colonia, cuando el aurinegro le ganó 2-1 a Plaza, pero la mayoría retornaron al Campeón del Siglo en esta ocasión, por la segunda jornada del torneo clausura.

La particularidad del encuentro fue la falta de banderas en la tribuna, pero los asistentes se encargaron de que ni se notara, porque no pararon de alentar ni en el descanso.

A los 6’, la tuvo Facundo Torres cuando llegó con Canobbio por derecha y remató sin mucho peligro para Mejía, avisando sobre lo que pasaría después.

Peñarol tenía la pelota y poco a poco la acomodaba a su favor. A los 25’ el Mota Gargano le dio un pase a Canobbio, quién remató desde lejos y tapó bien el arquero visitante.

Hinchas durante el partido con Fénix, el 17 de setiembre, en el Campeón del Siglo. Foto: Ernesto Ryan

Enseguida y por el lado contrario, ejecutó un remate desde la medialuna Gonzalo Vega, que estuvo muy cerca de convertir el primero. Pero el dominio del partido seguía siendo de los locales y minutos después, con un centro de Kagelmacher, nuevamente fue Cannobbio el que probó. La pelota se desvió porque el marcador estaba reticente a ser abierto, a pesar del mérito que estaban haciendo los mirasoles.

Con buenas triangulaciones entre sus jugadores más ofensivos, los de Larriera eran claramente mejores. Casi toda la primera parte se disputó en una sola mitad de la cancha, excepto por algunas pocas ocasiones en que Fénix robó la pelota y salió de contra. No hubo goles en el primer tiempo porque Mejía fue efectivo, o, visto desde otra perspectiva, porque no lo fue el carbonero a la hora de definir.

El complemento llegó con mucha adrenalina. Tras una falta que le cometieron a Kagelmacher, por la que terminó amonestado con tarjeta amarilla por su reacción, Canobbio llegó desde lejos con un remate potente que se fue por encima del travesaño.

Esa euforia de los primeros instantes se esfumó enseguida, y la disputa entró en una meseta chata y aburrida, en la que ninguno de los dos equipos generaba juego ofensivo y por ende no había peligro en las respectivas áreas, sólo tibios acercamientos.

Larriera probó encontrar el gol en los cambios, ingresaron Nahuelpan por Cepellini, Valentín Rodríguez por Juan Ramos, Cristian Olivera por Facundo Torres e Ignacio Laquintana por Canobbio.

A los 85’ Laquintana con mucha velocidad encaró una jugada personal que terminó en un potente remate desde lejos, el balón terminó afuera por poco, el ex defensor repitió esa llegada en más de una ocasión, como en la última jugada del partido, cuando Mejía se la descolgó del ángulo.

Facundo Torres, de Peñarol y Ángel Rodríguez, de Fénix. Foto: Ernesto Ryan

La sacó en la línea Jonathan Toledo a los 80’, cuándo Alvarez Martinez buscaba a un compañero que estuviera mejor parado frente al arco.

Los últimos minutos se jugaron con intensidad por la rapidez que manejaron los dos conjuntos, buscando desesperadamente el gol a contrarreloj.

Los goles no llegaron siquiera por la inexorable ley del ex: ni de parte de Canobbio para los manyas, ni del Lolo estoyanoff para los de Capurro.

Pero el resultado no es justo porque el local, si bien fue responsable de no abrir el marcador debido a que nunca logró llegar con real peligro al arco defendido por Mejía, nuevamente se vio claramente perjudicado, esta vez por un tremendo penal que el juez Ostojich no cobró.

Detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Esteban Ostojich, Martín Soppi, Marcos Rosamen.

Peñarol (0): Kevin Dawson, Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Juan Ramos (76’ Valentín Rodríguez), Jesús Trindade, Walter Gargano, Pablo Ceppelini (72’ Ariel Nahuelpan), Facundo Torres (82’ Cristian Olivera), Agustín Canobbio (82’ Ignacio Laquintana), Agustín Álvarez Martínez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Fénix (0): Luis Mejía, Juan Álvez, Francisco Martirena (67’ José Luis Rodríguez), Jonathan Toledo, Adrián Argachá, Fabian Estoyanoff, Ángel Rodríguez, Richard Núñez, Agustín Alfaro (55’ Rodrigo Amaral), Maureen Franco (88’ Nicolás Machado), Gonzalo Vega (67’ Ignacio Pereyra). Entrenador: Ignacio Pallas.