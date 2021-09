Sin poder contar con Pablo Cuevas por lesión, Uruguay, que buscaba su oportunidad de avanzar en el camino a las finales 2022 de la Copa Davis, quedó por el camino jugando como local contra un equipo europeo de muy buen nivel.

Copa Davis, el sábado 18 de setiembre en el Carrrasco Lawn Tennis. Foto: Federico Gutiérrez

El sábado los visitantes se quedaron con los dos puntos. A primera hora Francisco Toto Llanes enfrentó al mejor singlista de ellos, Botic van de Zandschulp (62 del mundo), que se quedó con el encuentro 6-0 y 6-3. Un partido complicado para abrir la serie, ya que el neerlandés viene teniendo su mejor temporada e hizo notar la experiencia en la cancha sin darle espacios ni confianza a Llanes para poder entrar en ritmo. “Me sentía preparado para asumir la responsabilidad de abrir la serie contra un jugador tan complicado; a pesar del resultado me voy con buenas sensaciones por la reacción en el segundo set”, dijo el uruguayo de 19 años en conferencia pospartido. Para Van de Zandschulp significó su primera victoria en Copa Davis, tras la derrota sufrida contra Kazajistán en 2019.

Francisco Llanes, durante el encuentro con Botic Van de Zandschulp, el sábado 18 de setiembre, en el Carrrasco Lawn Tennis. Foto: Federico Gutiérrez

A segunda hora, Tallon Griekspoor se quedó con el encuentro frente a Martín Cuevas 6-4 y 7-6 en casi dos horas de juego. La primera diferencia cayó cuando estaban 4 iguales y el neerlandés quebró el saque del uruguayo y cerró el primer set en el siguiente game 6-4. El segundo set no arrancaría de la mejor manera para el oriental; perdió el saque, pero la presión de cerrar el partido, en dos ocasiones para Griekspoor, hizo que Martín aprovechara, recuperara lo perdido y llevara el set a tie break, que finalmente sería en favor de la visita. En conferencia pospartido, Cuevas comentó que no encontró su mejor saque el sábado, además de que el rival no le permitió entrar en la cancha, lo que lo obligó a defender más y no poder atacar tanto, que es como él se siente más cómodo.

Martin Cuevas, durante el encuentro con Tallon Greikspoor, el sábado 18 de setiembre, en el Carrrasco Lawn Tennis. Foto: Federico Gutiérrez

La jornada del domingo se inició con el partido de dobles. Se confirmó la baja de Pablo Cuevas por su lesión en la rodilla; a eso se sumaron las molestias físicas de Ariel Behar, y finalmente la dupla fue Ignacio Carou y Martín Cuevas, mientras que los holandeses fueron con Wesley Koolhof y Matwe Middelkoop, actuales 21 y 27 del mundo, respectivamente. Fue una clara victoria para el equipo visitante 6-2 y 6-1; la experiencia pesó y en ningún momento les dieron la chance a los celestes de acomodarse en su juego y ganar en confianza. De esta manera Países Bajos selló la serie a su favor.

Seguido del debut en dobles, Carou hizo su debut en singles frente al experimentado Robin Haase, quien supo ser 33 del mundo. Fue un inicio de partido parejo hasta que Haase pudo sacar ventaja sobre Carou y pasó a controlar el partido; finalmente fue 6-3 y 6-2.

El fin de semana culminó con cuatro victorias incuestionables para los neerlandeses y por lo tanto la serie en su favor. En todos los partidos los visitantes eran los favoritos e hicieron pesar esa diferencia de rankings y momento en el que llegaban. Tanto Van de Zandschulp como Koolhof habían tenido un buen US Open. Uruguay, que no pudo contar con su mejor jugador, Pablo Cuevas, por lesión, vio el debut de Ignacio Carou y la segunda presentación de Francisco Llanes, en lo que sin dudas fueron buenos encuentros para sumar experiencia y pensar a futuro.

Países Bajos disputará las clasificatorias para las finales de la Copa Davis, mientras que Uruguay jugará un playoff por la permanencia en el Grupo Mundial I, ambos en 2022 y con rivales a definir.