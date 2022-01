No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Bombazo

José Luis Pumita Rodríguez, quien tenía prácticamente todo acordado para llegar a Peñarol, este jueves firmó contrato y fue oficialmente presentado en filas tricolores.

El lateral derecho de 24 años fue protagonista de una de las novelas curiosas de este mercado de pases, ya que solo faltaba estampar la firma para pasar a formar parte del plantel dirigido por Mauricio Larriera.

Diferencias entre el club y sus representantes, el Grupo Casal, provocaron que el pase no se cerrara y lo aprovechara Nacional. Según el periodista Wilson Méndez, la versión de las autoridades de Peñarol es que el acuerdo era por el 30% de la ficha del jugador, pero los empresarios proponían “descontar impuestos y otros menesteres”, dejando al club el 18% del pase. La propuesta fue rechazada y la transferencia se cayó.

El tricolor necesitaba cubrir el puesto, ya que días antes había sufrido la baja de Armando Méndez, quien también a último momento no cumplió el preacuerdo que tenía con el conjunto albo y no renovó su contrato, lo que le permitió irse en calidad de libre a Newell's Old Boys de Rosario.

El club publicó un comunicado en el que informó lo sucedido con Méndez y la ruptura de cualquier tipo de vínculo con el representante Matías Pittini.

Comunicado Oficial sobre la situación del jugador Armando Méndez pic.twitter.com/BzSVVXupWE — Nacional (@Nacional) January 6, 2022

Cerro Largo

Por el lado de Peñarol se oficializó la llegada del Rusito Bryan Olivera, que arribó al club mirasol a préstamo desde el Querétaro mexicano. El deseo del jugador por vestir la camiseta aurinegra facilitó la operación.

Daniel Nuñez no contará este año con Mauro Estol, que jugará en Wanderers, Alexander Domínguez, que viajó para jugar en Deportes Tolima de Colombia, ni Leandro Otormín, que se fue a Nacional.

El delantero Emiliano Villar, jugador de Nacional que estaba en Rentistas, y el extremo izquierdo Rafael Martínez, proveniente del Club Atlético Libertad (donde no tuvo minutos) jugarán en el equipo arachán en 2022. En la temporada pasada, Villar convirtió cuatro goles en 28 encuentros y dio dos asistencias.

También llegan al equipo blanquiazul Chrstian Tizón de Villa Española, Andrés Romero de Progreso, Jorge Benguché de Olimpia de Honduras, Brian Cordara desde Cerro, Robert Ergas de Defensor Sporting, Rafael García que estaba libre, Christian Franco de Canadian, Lucas Morales de Progreso y Lucas Correa del Xerez CD de España.

Gran desafío

Albion, el conjunto pionero, jugará en Primera División y una de sus modificaciones fue su técnico, Darlyn Gayol fue sustituido por Ignacio Risso. El nuevo entrenador contará con incorporaciones como la de Federico Rodríguez, proveniente de Cerrito, Yonatan Irrazabal, que llega de Rentistas y Emiliano Ancheta, que jugaba en Cerro Largo.

Pocas pero importantes

Boston River por su parte anunció dos llegadas: Mauro Goicoechea, proveniente de Toulouse de Francia, y Leonard Costa, de Atenas.

Danubio sumó a su plantel al ex Cerrito Cristian Cruz, Leandro Navarro proveniente del Alvarado de Argentina y Sebastián Fernández de Liverpool. Una de las bajas resonantes del conjunto de la curva fue la de Juan Manuel Olivera, que se retiró y trabajará en las formativas de Peñarol como técnico de la tercera.

A la viola se suman Gonzalo Andrada desde Progreso, Fernando Elizari de Cerro y Luciano Boggio de River Plate.

Por ahora, Montevideo City Torque sumó a su plantel a Thiago Palacios de Platense de Argentina. Rentistas a Germán Gabriel de Rampla Juniors, River Plate a Diego Vicente de Danubio y Wanderers a Jonathan Lacerda, que estaba libre, y a Mauro Estol de Cerro Largo.