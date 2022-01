Luis Suárez y Diego Godín, los dos referentes de la selección, dieron una conferencia de prensa virtual luego del último entrenamiento en el Complejo Celeste, antes de partir rumbo a Paraguay, selección con la que se enfrentarán este jueves a las 20.00 en “La Nueva Olla”.

Uruguay tiene por delante tres partidos que debe ganar para jugar el Mundial Catar 2022. Sobre la necesidad imperiosa de lograr exclusivamente triunfos habló Godín; el referente celeste consideró que esta situación es responsabilidad de los jugadores, y aprovechó para hacerse cargo del bajo nivel que tuvo la selección durante el último tiempo en el que la dirigió el Maestro Tabárez; sostuvo que él, como capitán, se considera igual o más responsable del rendimiento del equipo.

Remarcó que en el fútbol cuando no se consiguen los resultados no se cambia a todos los jugadores, sino que se sustituye al entrenador. “Ahora viene un nuevo entrenador y somos los mismos jugadores, más algunos que él sumó, pero seguimos siendo responsables, así lo sentimos y así lo vamos a vivir hasta el final; ahora tenemos que poner el pecho con la mejor energía y positivismo del mundo”, sostuvo.

Suárez concordó en que el plantel se encuentra en una situación límite por sus propias acciones; afirmó que es la consecuencia de no haber estado a la altura en los partidos anteriores y dijo que ahora sólo queda enfrentarse a la situación. Consideró que lograrlo dependerá de la ambición de querer llegar al Mundial, de la actitud, las ganas y el compromiso con el que se disputen estos próximos encuentros.

Sobre la incorporación del nuevo entrenador, El Faraón expresó que Alonso es el primero en creer, y por eso los jugadores están con la mayor ilusión del mundo.

En lo personal, siendo el más antiguo del grupo, Godín aseguró que se encuentra con más ganas y responsabilidad que antes, “con más sentido de pertenencia, sabiendo que todos se van a entregar al máximo a una nueva idea, y aunque es difícil tener varios cambios en poco tiempo, porque lleva tiempo y trabajo, hay mucha entrega y motivación para lograr lo más importante, que en este momento es el resultado del primer partido”.

Primer obstáculo

Lógicamente, durante los entrenamientos de los últimos días el equipo estuvo intercambiando sobre las cualidades y carencias de primer rival, Paraguay. Aunque sin hacer foco en el sistema de juego, al igual que Diego Alonso en su primera conferencia de prensa, Godín explicó que para él lo importante no es el sistema, sino la intención que tenga el equipo y cómo Uruguay se adapte a la situación de la cancha, más allá del sistema del rival.

Los referentes charrúas dijeron que la estrategia es ser inteligentes, teniendo en cuenta que si bien el rival es local, la temperatura puede afectarlos de todos modos, porque la mayoría no juega en el medio local.

Sobre cómo trabajaron en cuestiones de motivación, dijeron que siempre los alienta el hecho de jugar en la selección, que es un motivo de orgullo. “La situación límite te empuja a dar algo más porque no hay margen de error. Intentaremos dar nuestro máximo con menos margen, más tensión y muchísima más atención”, sostuvo Suárez, que además recordó que los rivales también tienen necesidad de sumar sí o sí, por lo que “juega la actitud, y vamos a demostrarles que los puntos los queremos para nosotros”.

Sobre el partido en sí, Godín habló sobre las cualidades ofensivas de los rivales: “Nosotros tenemos que tratar de cubrir para que Paraguay no aproveche esas cualidades, tenemos que estar juntos y mostrar que con ganas, actitud, fútbol y jerarquía somos nosotros los que nos queremos llevar los tres puntos y los que más deseamos ir al Mundial”.

Con ganas y garra charrúa

Ambos jugadores contaron que la selección está muy motivada, tanto por el cuerpo técnico, en el que además del entrenador destacaron al profesor -“tiene sus picardías, es muy bicho, le gusta picar al jugador de fútbol para que salga motivado a la cancha”-, como por ellos mismos, que actúan como referentes, sobre todo para los jugadores que fueron convocados por primera vez por el Tornado.

“Debemos dar tranquilidad y confianza, para que jueguen como lo hacen en sus clubes todos los fines de semana, que sepan que nadie les va a reprochar nada, para que jueguen con naturalidad, porque a veces se cohíben y te tienen respeto, pero con nuestra confianza se sienten liberados y nos hacen sentir más cómodos a todos a la hora de competir” explicó Suárez.

El capitán celeste dijo que su rol sigue siendo el de siempre, ocuparse de estar bien para dar lo mejor en la cancha y afuera; “afuera siempre me manejé igual, positivo, dando el ejemplo, teniendo empatía con mis compañeros, ayudando en lo anímico y energético para transmitir confianza y así conseguir resultados” .

Pistolero celeste

El jugador de Atlético Madrid, máximo goleador histórico de la selección uruguaya, fue consultado sobre por qué últimamente no ha convertido tantos goles. Manifestó que se debe a las “etapas o rachas” que los jugadores tienen, y que en su caso se habla mucho los pocos goles convertidos en diez partidos, pero no se tiene en cuenta la cantidad de minutos que jugó, que en promedio fue de 50 minutos en cancha. “Lo que me deja tranquilo es que el jugador de fútbol con la continuidad va rindiendo mejor, y a veces es difícil sentirte bien físicamente; yo voy mejorando físicamente y me voy sintiendo tranquilo”, aseguró.

A su vez, puso sobre la mesa la exigencia a la que los futbolistas se enfrentan por la cercanía que hay entre partidos de selección y de los clubes. En este sentido se refirió a lo “físico del ser humano” y mencionó el ejemplo de sus compañeros que juegan en Getafe: “Mauro [Arambirri], Damián [Suárez] y Mathi [Olivera] tienen que competir el viernes por La Liga, está medio ajustado todo. Nos tenemos que adaptar porque somos profesionales, pero a veces no se piensa mucho en el jugador. El desgaste pesa, con viajes largos de más de 12, 15 horas”, expresó.

Sobre su situación personal aseguró que tiene el objetivo de demostrar que está vigente y que quiere seguir compitiendo: “Ya jugué tres mundiales y con 35 años tengo la misma ambición y deseo para mi cuarto mundial”, dijo.

Ficha de experiencia

Por su parte, el Faraón contó que tras años de jugar en Europa, al pasar de Cagliari a Atlético Mineiro quedó muy sorprendido por su infraestructura y recursos humanos: consideró que están al mismo nivel que los mejores clubes europeos.

Sobre su salida de Cagliari, contó que necesitaba tomarse un tiempo para valorar las opciones, pero recordó que no dejó de entrenar, incluso lo hizo unos días en el Complejo Celeste. “Es verdad que hace un mes que no tengo partido oficial, así que es una situación como la que viven tantos compañeros que han tenido vacaciones y están empezando la temporada, menos los de Europa, que ya en enero han competido”, finalizó Godín.