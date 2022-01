Patadas al tiempo

A Cristian El Tanque Michlig

Goleador, ascensos, cumbia y rock

Entre cejas sudorosas

las redes infladas.

Entre líneas robustas

desafiantes miradas.

En tu zurda letal

la cumbia santafesina.

En la frente castigada

impactos que un centro avecina.

Goles que han sido tus mejores aliados,

brazos en alto, festejos desaforados.

En la tribuna tu apodo resonante,

euforias desplazadas por un tanque.

En la garganta gritos tatuados.

Es el área tu segunda casa.

Hay un túnel con abrazos pintados,

hay un reloj donde el tiempo pasa.

La cuarta fue en esta historia la vencida,

mientras finales perseguías,

la gloria adormecida,

sueños como guías.

Vamos viendo

Tiremos nuestras miradas

hacia adelante.

Que juntas planifiquen sueños

para cumplir al día siguiente.

Sin prisas.

Las prisas son engañosas.

Como la televisión,

como la portada deportiva de una web de Ibiza,

nos muestran la zanahoria

mientras nos arrebatan el tiempo.

El sol de la mañana,

el canto de los pájaros, sus vuelos,

la tarde y la presencia repentina del frío.

Pausemos la vorágine de noviembre

para que diciembre

no se nos pase volando.

De nuevo la zanahoria y ese afán

por descartar lo que ahora transitamos

mostrándonos todo lo nuevo.

Un año,

el modelo de un auto,

la hija, el hijo o la casa de tus sueños.

No nos olvidemos del cielo naranja

al atardecer de este invierno.

No perdamos de vista todos los abrazos

que todavía quedan por darnos.

No nos apresuremos en regularizar

lo que para ellos es la legalidad,

ni siquiera les daremos el gusto

de asentir con la cabeza

cuando hablen con faltas de ortografía,

los pararemos en seco.

Nosotros, mientras tanto,

retomaremos la película

que aún no terminamos,

te llevarás de nuevo la camiseta

que viniste a devolverme,

y el tiempo se detendrá

mientras te miro

sin que te des cuenta,

cómo te vestís y te arreglás el pelo.

Quizás eso sea la belleza.

Maximiliano Castilla, futbolista, nacido en el barrio Bella Italia en Montevideo en 1994. Hizo inferiores en Miramar Misiones y debutó en primera con la camiseta a mil rayas. Jugó en Platense, en Villa Española, en La Luz. Viajó a España, fue camarero, trabajó en la construcción y fue vendedor, vendió de todo un poco. Jugó en la Peña Sportiva Sant Jordi, y actualmente lo hace para el Sant Josep, ambos clubes de la isla de Ibiza.