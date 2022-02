Con un penal para cada lado, el 3-3 parcial cuando el reloj llegó a los 90' hubiese reflejado perfectamente lo que sucedió en la cancha: un partido muy parejo, con un primer tiempo chato, y mucha más emoción en el complemento. Ambos equipos fueron efectivos frente al arco y también tuvieron defectos en la defensa. En este sentido, Rentistas fue mejor que Albion y por eso el 5-3.

Albion empezó ganando con un gol de Federico Rodríguez a los 33’. Juninho Rocha lo igualó a los 37’, Francisco Ibáñez puso la ventaja para el Renta a los 41’ y Francisco Duarte logró el 3-1 de penal; pero a los 54’ el juez pitó otro penal, esta vez a favor del local, Rodríguez lo cambió por gol a los 54’ y Delis Vargas, recién ingresado, puso el 3-3 a los 81’.

En los descuentos, Alan Acevedo logró el 4-3 a los 91’, y un minuto después Baltasar Barcia selló la gran victoria 5-3. A pesar de esta lluvia de goles, lo más significativo de la jornada fue la vuelta a primera del pionero.

Protagonistas de un sueño

A una cuadra de distancia de la tribuna América, un hincha frenó a tomarle una foto al estadio Centenario, cuando el recinto aún no daba ninguna indicación de lo que allí iba a suceder.

Adentro, la magia vestía las tribunas. Las miradas de los viejos seguidores de Albion decían demasiadas cosas. También la de los niños y adolescentes, al igual que las de aquellos jugadores que no fueron convocados para disputar el partido en la cancha. Todos estaban cumpliendo un sueño.

Cancha de tierra, arcos de madera y el olvido como única posibilidad. Esa fue la realidad de Albion durante tantos años. Luego de haber vivido momentos de gloria, eso pega más fuerte. Pero cuando un grande se cae, luego se levanta con más fuerza.

Un nuevo capítulo

Pablo Aversente sigue a Albión desde que estaban en la C. Se es hincha por herencia o por elección. En este caso, la historia enamoró a uno de los más fieles seguidores del pionero.

Aversente es de Albion porque fue quien creó la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque fue el primer equipo criollo de Uruguay, porque fue el primer equipo en ganar en el extranjero y el primer equipo con el que se jugó el primer Campeonato Uruguayo, en la cancha de Albion en el Prado.

También porque fue el club que hizo el primer gol del Campeonato Uruguayo. “Lo hizo el puntero izquierdo Lutz, si bien ese partido lo perdimos con el CURC 2-1, el primer gol lo hizo el puntero izquierdo de Albion”, recordó.

Al igual que en el primer encuentro en la Primera División del fútbol uruguayo, cuando Albion abrió el marcador, el domingo en el estadio Centenario, Federico Rodríguez la mandó a guardar primero y la tribuna América estalló.

Fue a los 34’ que la pelota pegó en el fondo de la red y automáticamente entró por la retina de Aversente y se guardó en su memoria para siempre. Esa pelota, esa red, ese gol, marcaron un nuevo capítulo en el libro de su memoria y de su corazón, que es absolutamente rojo y azul.

“Hoy estoy viviendo un sueño”, contó sentado en las gradas de la tribuna América, de gorro y camiseta azul y roja, con una bandera y globos en sus manos.

“No me levanté porque prácticamente no dormí, me puse dos despertadores por las dudas, pero sabía que no iba a dormir, me tomé cuatro cafés. Ayer estuve todo el día preparando todo: bandera, globos, gorro, camiseta”, expresa con la mirada llenísima de orgullo y alegría.

Luego de la emoción del año pasado, que fue una de las más grandes de su vida, tiene una expectativa muy clara para esta temporada: “Albion no viene para ganar puntos para el descenso, viene a ocupar el lugar histórico que siempre tuvo mientras estuvo en la Primera División del fútbol uruguayo. Viene a recuperar la historia, no a ganar puntos para no descender. ¡No, no, no!, venimos para ser protagonistas, para conseguir el lugar que tuvimos, fuimos los primeros, los primeros”, confirma, con la convicción que sólo los más fanáticos emanan.

Albion volvió a sonreír en la Primera División del fútbol uruguayo. Ese hincha, que tomó esa foto en la previa, sentado al lado de Pablo, logró la felicidad que sólo da el fútbol. Esa felicidad que a veces se mezcla con la amargura de un mal resultado, y otras se complementa con un triunfo. El resultado no acompañó, pero no significó nada, porque la felicidad dependía de mucho más que de goles.

Partidazo mañanero

Ansioso por jugar, Albion fue el primero en llegar. Tras una jugada preparada que tapó de excelente manera el arquero del Renta. Los Bichos Colorados llegaron al arco recién a los 20' de juego, con un remate muy fácil para el arquero local. En el lado de enfrente, de jugada preparada, sacó un remate Maximiliano Noble, la pelota se fue por encima del travesaño y el partido seguía chato y aburrido, hasta que llegó el primero de ocho.

El primer gol de Albion en la Primera División del fútbol uruguayo profesional fue convertido por Federico Rodríguez a los 33’. Pero el primer gol de Renta no se hizo esperar: Juninho puso el 1-1 a los 37’, y tras un par de jugadas posteriores, a los 41’ fue Ibáñez quien convirtió el segundo del Renta, en contra. Ninguno era más que el otro, no dominaba ni se destacaba nadie, pero ambos fueron efectivos frente al arco y flojos en defensa.

Al comienzo del complemento, Francisco Duarte metió el tercero de penal. En ese momento la parcialidad local empezó a cantar con mucha fuerza y ese apoyo pareció ser el envión anímico que necesitaban Los Leones.

Nuevamente, por una falta en el área, el juez pitó la pena máxima, esta vez a favor de los locales, y Rodríguez cambió penal por gol. El 3-2 ahora sí reflejaba la dinámica del partido, porque las cosas habían cambiado.

Había intensidad en el juego y los jugadores estaban brindando un espectáculo deleitable. Hubo llegadas de peligro para ambos lados y buenas intervenciones de los respectivos arqueros.

En una de esas apariciones ofensivas del equipo de Risso, Delis Vargas, que recién había ingresado, marcó el tanto de la igualdad 3-3, que convenció a todos los espectadores con ser el último gol de la disputa.

Pero, cuando se escuchó por las gradas que un 3-3 era el resultado perfecto para el encuentro, Acevedo puso el 4-3 para los dirigidos por Diego Jaume en los descuentos, y tan solo un minuto después, Barcia coronó una gran victoria con el 5-3.

Entonces Rentistas empezó el campeonato de la mejor forma posible, ganando por goleada. Pero Albion también lo hizo: en la A, donde ya recuperó su lugar y ahora debe ser protagonista.

Detalles

Estadio: Estadio Centenario

Árbitros: Mathías de Armas, Agustín Berisso, Marcos Rosamen

Albion (3): Yonathan Irrazabal, Rodrigo Izquierdo, Francisco Ibáñez, Ángelo Pizzorno, Emiliano Ancheta (56’ Federico Platero), Santiago Correa (73’ Gonzalo Papa), Cristian Sención, Maximiliano Noble (56’ Maximiliano Callorda), José Neris, Cristian Barros (73’ Jairo Villalpando) y Federico Rodríguez (79’ Delis Vargas). Entrenador: Ignacio Risso.

Rentistas (5): Emiliano Corujo, Lucas Couto, Alexis Rolin (30’ Gonzalo Godoy), Mathías Silvera, Jim Morrinson Varela, Nicolás Fernández (61’ Mateo Barcia), Francisco Duarte (69’ Lucas Puyol), Germán Gabriel, Franco Pérez (61’ Nahuel Acosta), Luis Guedes (45’ Alan Acevedo), Juninho. Entrenador: Diego Jaume.

Goles: 34’ y 55’ Federico Rodríguez de penal, 81’ Delis Vargas (A), 38’ Juninho Rocha, 41’ Francisco Ibáñez, 49’ Francisco Duarte de penal, 91’ Alan Acevedo, 92’ Baltasar Barcia (R).