FIFA, y también UEFA, decidieron la suspensión de Rusia de sus competencias internacionales, incluyendo a clubes y selecciones, en un año en que la selección masculina de fútbol debería afrontar la recta final de la clasificación rumbo al Mundial de Catar.

“FIFA y UEFA decidieron hoy en conjunto que todos los equipos rusos, ya sean selecciones o clubes, deben ser suspendidos de su participación, tanto en competencias de FIFA como de UEFA, hasta nuevo aviso”, publicó la web de FIFA este lunes. Las decisiones fueron tomadas por la Oficina del Consejo de FIFA y por el Comité Ejecutivo de UEFA, respectivamente.

“El fútbol está unido y en total solidaridad con toda la gente afectada en Ucrania”, dice el comunicado que también agrega que los presidentes de ambos organismos internacionales, esperan que la situación en Ucrania mejore de forma significativa rápidamente, para que el fútbol pueda ser nuevamente un vector para la unidad y la paz entre las personas.

Las nuevas medidas redoblan la apuesta de algunas anunciadas previamente, entre las que se destacaban la prohibición de jugar partidos internacionales en Rusia, y la imposibilidad de competir bajo el nombre Rusia, debiendo hacerlo bajo el nombre de la Unión de Fútbol de Rusia, sin poder utilizar bandera o himno del país.

La selección rusa masculina debía enfrentar a Polonia, en la repesca europea para clasificar al Mundial de Catar 2022. En caso de obtener una victoria, se enfrentaría al vencedor de República Checa y Suecia. Las asociaciones polaca, checa y sueca se expresaron a través de sus redes sociales, afirmando que no jugarían dichos encuentros contra la selección rusa, poniendo a FIFA en un compromiso, que la asociación desactivó con esta suspensión. Cabe aclarar que la sanción no tiene fecha de culminación, por lo que podría levantarse antes de fines de marzo, cuando se deberían jugar estos encuentros.

Una mancha más

El Comité Olímpico Internacional (COI) por su parte, recomendó que las federaciones internacionales y organizadores de eventos no inviten ni permitan la participación de atletas rusos y bielorrusos en competencias internacionales.

“El Comité Ejecutivo discutió hoy nuevamente el dilema al que el movimiento olímpico se enfrenta, tras el incumplimiento de la Tregua Olímpica por parte del gobierno ruso y el gobierno de Bielorrusia a través de su apoyo”, expresaron en un comunicado público. Al mismo tiempo, dicen desde el COI que el compromiso y el sentido de la justicia es el de no castigar a los atletas por las decisiones de sus gobiernos, si ellos no están activamente participando. De todas formas, dice el comunicado, la guerra en Ucrania pone al COI en un dilema, porque atletas de Rusia y Bielorrusia podrían competir, mientras que atletas ucranianos no pueden hacerlo debido a que su país está bajo ataque.

Por esa razón, tomaron como primera medida la antes mencionada. Es un capítulo más para Rusia, que en recientes ediciones de los Juegos Olímpicos solo pudo competir bajo la bandera de su Comité Olímpico y no de su país, ni escuchar sonar su himno, por los esquemas de dopaje montados por su gobierno.

El segundo punto del comunicado, indica que cuando no sea posible por razones de organización o legales, expulsar a los atletas rusos y bielorrusos, se recomienda que su participación no sea bajo el nombre y la bandera de su país, y que sean aceptados solo como atletas neutrales, sin símbolos, colores, banderas o himnos que identifiquen a su nación.

A su vez mantuvieron la recomendación esgrimida el 25 de febrero de que no se organice ningún evento deportivo en Rusia o Bielorrusia, y retiraron la Orden Olímpica a Vladimir Putin, entre otros jerarcas del gobierno ruso que habían recibido la distinción anteriormente.

“El COI reafirma su total solidaridad con la comunidad olímpica ucraniana. Están en nuestros corazones y nuestros pensamientos”. También implementarán un fondo de solidaridad, para mantener los esfuerzos de brindar ayuda humanitaria. El presidente del COI, Thomas Bach, se pronunció frente al conflicto con la siguiente frase: “Denle una chance a la paz” (Give peace a chance).