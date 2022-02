No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Bajo la intensa lluvia que caía sobre el Parque Central, desde muchas horas antes de que comenzara el partido, se pudo disputar solamente media hora de juego. No sólo porque la pelota no podía rodar con normalidad, sino porque el agua estaba acompañada de una tormenta eléctrica que generaba más peligro en la jornada.

Javier Burgos detuvo el partido por diez minutos cuando había corrido media hora de juego. Luego de esa espera salió a la cancha para evaluar la situación, pero a pesar de que el campo estaba inundado y de que la lluvia era incesante, el juez demoró bastante en tomar la decisión.

El tricolor homenajeó en la previa a Julio César Cascarilla Morales, ídolo fallecido la semana pasada, y a Brian Ocampo por sus 100 partidos con la institución. Los locales eran quienes estaban más cerca de convertir cuando el partido quedó sin efecto.

No pudo salir a la cancha Matías Zunino por una molestia muscular y debió retirarse Ocampo, también sentido. Brian venía siendo el más incisivo del partido, buscaba el gol, ya fuera de su autoría o habilitando a sus compañeros, de pelota quieta, tirando lujos con una rabona, rematando desde lejos, o como fuera.

El Colo Juan Ignacio Ramírez tuvo la primera de la disputa, una pelota muy fácil para Lentinelly. El primer acercamiento de Liverpool fue de pelota quieta, Gastón Martirena sacó un potente remate que tapó bien Rochet. Luego fue Carneiro quien buscó abrir el marcador para la visita de cabeza. Pero ninguno llegó a destacarse ni a dominar la cuestión porque el clima se empecinaba con la cancelación del evento.

La lluvia cada vez complicaba más el desplazamiento normal de la pelota sobre la cancha, y por supuesto eso perjudicaba el desempeño de los jugadores; bastó con que Rochet apretara su puño para notar la cantidad de agua que sus guantes habían absorbido.

Burgos paró el juego a los 32', cuando la cancha ya no podía drenar la cantidad de agua que caía sobre el recinto tricolor. Si la pelota no rueda con normalidad no se puede disputar un partido, entonces el árbitro detuvo el juego por diez minutos para evaluar la continuidad o suspensión. En ese período nada cambió, por lo que el encuentro quedó suspendido y este lunes deberá reanudarse a las 20.15 horas en el mismo lugar.

Detalles

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitros: José Javier Burgos, Horacio Ferreiro y Ernesto Hartwig.

Nacional (0): Sergio Rochet, Nicolás Marichal, Leonardo Cohelo, José Luis Rodríguez, Christian Almeida, Diego Rodríguez, Felipe Carballo, Alfonso Trezza, Manuel Monzeglio, Brian Ocampo, Juan Ignacio Ramírez. Entrenador: Pablo Repetto.

Liverpool (0): Sebastián Lentinelly, Gastón Martirena, Gonzalo Pérez, Joaquín Sosa, Agustín Cayetano, Fabricio Díaz, Santiago Romero, Hernán Figueredo, Pablo González, Thiago Vecino, Gonzalo Carneiro. Entrenador: Jorge Bava.