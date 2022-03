No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las primeras fotos del partido fueron de un Peñarol errático pero sólido, de una visita parca, pero cómoda. Ninguno pasó zozobras, hubo un par de sombreros y una llegada cada quien. La primera recién fue a los veinte minutos, antes no fue ni estudio: una somnolencia vespertina, destellos en la lucidez de unos pocos. Ambos equipos le fueron echando aceite y aparecieron las primeras sociedades. Gargano y Laquintana, Gargano y Bentancourt, Gargano y Carrizo, Gargano y todos. Como contrapartida los paréntesis de Maxi Cantera, la presencia de Ángel Rodríguez y Facundo Píriz en el medio de la cancha.

La primera partió de los pies de Gargano como en un receta por el aire a la cabeza de Bentancourt, que está aplomado en la delantera. La confirmación de que ganarse el puesto existe. La bajó para Mathías Aguirregaray que aunque en orsai remató cruzado y la dio contra el palo. La jugada fue anulada por el línea. Minutos después, tras pase sutil de tango de Cantera, Eduardo Darias remató mordido pero avisó.

Llegando a la media hora de las cosas, los argentinos del equipo aurinegro combinaron por un lado y se acercaron al área. Musto muy inteligente le hizo de polea a Carrizo que quedó en posición de tiro. En una demostración de atención intensa, Juan Manuel Ramos interceptó el remate del compañero, aunque es cierto que no suponía un peligro, y la colocó antes de irse a festejar cerca del banderín del córner. Recién cuando llegó a la esquina entendió que lo que estaba pasando era una belleza.

Eduardo Darias es un jugador importantísimo en Deportivo Maldonado. Empujó al equipo en la desventaja. Pero es cierto que los fernandinos se deshilacharon sobre el final del primer tiempo. Laquintana creció muchísimo e hizo una demostración de destreza poética con el balón. La bajó con el revés del zapato y tiró un caño, todo en una baldosa.

Empezó el segundo tiempo con casi todo el estadio en un hermoso ritual cantando que no son como los putos de Nacional. Aunque lo de la Copa Libertadores me parece una hermosa obsesión. Y lo de Fito Páez un gol de media cancha. “El que no salta es de Nacional” fue más acorde, incluso una belleza, como otros tantos rituales rítmicos de esa murga arcaica. ¿es parte del folklore o el folklore es diverso?

Enzo Borges entró desde el inicio del segundo tiempo y al ratito ya tuvo la primera picardía. Es un tremendo delantero. A los diez provocó una jugada polémica que revisó el VAR. El partido cobró otra vida. Peñarol es un equipo con oficio. Cantera creció cuándo creció el equipo y eso pasó con Borges. Lo sintió Peñarol. Qué belleza el fútbol, jugarlo es un privilegio onírico. Enzo Borges provocó una nueva acción en el área y aprovechó el error inferido de su ejercicio del nueve. Con toda la serenidad la empujó al trampero y empató el partido.

Deportivo Maldonado se defendió con pragmatismo pero se quedó con uno menos faltando diez para el final. Peñarol impartió su grandeza. Maldonado jugó con el tiempo. La presión lo fue llevando a soportar. Borges también defendió. Fue silbado por momentos el equipo del Este. Qué artimaña la de hacer tiempo. Con la pelota o sin ella. Hizo su negocio. El Depor y Peñarol igualaron en el Campeón del Siglo.

Detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Javier Burgos, Santiago Fernández, Sebastián Silvera.

Peñarol (1): Kevin Dawson; Mathías Aguirregaray, Ramón Arias, Edgar Elizalde, Juan Manuel Ramos (87´ Facundo Bonifazzi); Damián Musto (74´ Damián Musto), Walter Gargano, Federico Carrizo (74´ Lucas Viatri), Bryan Olivera (58´ Máximo Alonso); Ignacio Laquintana, Rúben Bentancourt. Entrenador: Mauricio Larriera.

Deportivo Maldonado (1): Guillermo Reyes; Guillermo Cotugno, Paulo Lima, Martín Ferreira, Diego Romero; Mathías Tellechea (46´ Alex Silva Quiroga), Facundo Píriz, Ángel Rodríguez (46´ Rodrigo Muniz -76´Joaquín Varela-), Eduardo Darias (87´ Sebastián González); Maxi Cantera, Matías Belloso (46´ Enzo Borges). Entrenador: Francisco Palladino.

Goles: 27´Juan Manuel Ramos (P); 68´ Enzo Borges (DM).