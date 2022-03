La clasificación de Uruguay al mundial de Catar 2022 provocó que varios uruguayos empezaran a averiguar qué implicaría un viaje a ese emirato árabe en noviembre y la primera advertencia que llega puede ser la económica: los paquetes con vuelos, hoteles y entradas a los partidos de la rueda inicial rondan entre 15.000 y 18.000 dólares. “Acá es muy caro”, resumió el embajador uruguayo en Catar, Jorge Seré, a Búsqueda.

El diplomático repitió lo que había dicho a diferentes medios de comunicación hace menos de una semana, cuando Uruguay le ganó a Perú y se aseguró su entrada al mundial: es imprescindible obtener la tarjeta Fan Id. Esta es una tarjeta inteligente que se obtiene con la compra de entradas para los partidos del mundial de fútbol y será obligatoria para reservar hospedaje. “Esto es para evitar que venga mucha más gente y que los hoteles se vean colmados”, agregó al semanario.

Seré afirmó que en los espacios públicos “en principio no hay mayores restricciones”, pero remarcó tres puntos a tener en cuenta: las mujeres deben tener “brazos y piernas cubiertas”, no se permiten las “manifestaciones de afecto en público” y no está permitido “sacar fotos a la gente, y hay lugares donde directamente no se puede fotografiar nada”.

El diplomático detalló que envió al Ministerio de Relaciones Exteriores una guía más detallada con pautas, lugares recomendados de alojamiento y consejos sobre cómo moverse por el país, que es pequeño y tiene a sus ciudades muy bien conectadas. Esa pauta está a estudio de la Dirección Nacional de Asuntos Consulares y Vinculación y será dada a conocer próximamente.

El embajador no espera que llegue mucha gente desde Uruguay, se calculan unas 500 personas aproximadamente, pero hay cierto movimiento de uruguayos en otras latitudes, más cercanas a Catar, que están considerando visitar el país para alentar a la selección, adelantó Seré y mencionó en particular a aquellos que residen en Israel.

El lunes el diplomático recibió en el aeropuerto de Doha, la capital de Catar, a Jorge Casales y Gastón Tealdi, dos directivos de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se adelantaron a la delegación uruguaya que participará el viernes en el sorteo del mundial.