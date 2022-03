La selección uruguaya absoluta de fútbol masculino se prepara en el Complejo Celeste para los dos partidos que podrían determinar su clasificación, eliminación o acceso al repechaje rumbo al Mundial de Catar 2022. Como conocimos en la edición de este martes gracias al trabajo estadístico de Fernando Esponda, hay casi 60 mil escenarios posibles que se desprenden de los 10 partidos que restan por jugarse en esta competencia y los tres resultados posibles para cada uno de ellos.

En ese panorama, la inclinación de Uruguay rumbo a la clasificación directa se acrecienta fuertemente si este jueves la celeste consigue vencer como local a Perú. En tal caso, bastará con que Brasil no pierda contra Chile, para acceder al Mundial. A riesgo de secar un océano, también debemos decir que la selección brasileña jamás perdió un partido como local en eliminatorias mundialistas. En cualquier caso, los dirigidos por Diego Alonso llegarán con opciones de clasificar, o ya clasificados, a la última fecha el martes contra Chile.

Manuel Ugarte se sumará el miércoles al plantel, según informaron los canales de comunicación de la AUF, y Fabricio Díaz, juvenil de 19 años y capitán de la selección sub 20, fue convocado también por el Tornado y ya se sumó a los entrenamientos este martes. Estas citaciones se dieron luego de que Matías Vecino arrojara un resultado positivo de covid-19, que lo deja al margen de la convocatoria para los encuentros decisivos.

La amalgama

Las jóvenes figuras de esta selección, son figuras también de clubes importantes en el mundo, y entonces por la concentración desfilan las caras de Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Ronald Araujo, entre otros. Fernando Muslera también vuelve a estar a la orden, ya recuperado de la lesión que lo separó de las canchas en las fechas anteriores, como representante de generaciones más experientes que todavía tienen un lugar en la convocatoria.

La interrogante que Alonso no está dispuesto a develar, es quién será titular en ese puesto del arco, ni en ningún otro. “Ningún futbolista se debe enterar de quién va a jugar o no a través de los medios. No tengo aún definido al ciento por ciento el equipo. Me gusta verlos, sentirlos, ver lo que pasa en los entrenamientos. Quién comprende mejor y quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir. Que tengan su oportunidad hasta el último día de pelear por su lugar en la cancha”, dijo el seleccionador el pasado lunes en conferencia.

Sobre el partido, resaltó que el objetivo de Uruguay es “tratar de llevarlo a un terreno donde nosotros nos sintamos cómodos y hacerlo sentir incómodo a Perú”.

El encuentro comenzará a las 20.30 del jueves, se jugará a estadio Centenario lleno, con entradas agotadas desde hace días. El encuentro será oficiado por brasileños. Anderson Daronco como juez central, Bruno Pires y Kleber Gil como asistentes.

A la misma hora pero como visitante en Santiago de Chile, el martes será la visita celeste a la selección trasandina, con arbitraje del argentino Patricio Loustau.